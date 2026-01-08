Βουλή: «Σφάχτηκαν» για Ένοπλες Δυνάμεις, αγρότες και Βενεζουέλα

Σε μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εξελίχθηκε σήμερα (08.01.2026) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με την αντιπαράθεση να επεκτείνεται στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Αφήστε τα ψευδοδιλλήματα, ή δίνετε λύσεις ή είστε απολύτως υπεύθυνοι για την καταστροφή και την αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και αυτό είναι το χρέος σας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε δε, ότι «στο αφήγημα της ΝΔ για ανοικτούς ή κλειστούς δρόμους, το ΠΑΣΟΚ απαντά ευθέως: «Είμαστε με τους ανοιχτούς δρόμους και με τα ζωντανά χωριά, τη ζωντανή ύπαιθρο, με ανθρώπους, με νέους που παράγουν, μια κανονική χώρα, μια ευρωπαϊκή χώρα και όχι μια χώρα που το μέλλον είναι δύο αστικά κέντρα, χωρίς πρωτογενή τομέα και χωρίς παραγωγή με χωριά φαντάσματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ανέφερε πως οδηγεί σε επικίνδυνα αδιέξοδα – μίλησε για “πρωτοφανή” εξέλιξη που «ανατρέπει όλη τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων» και γι αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συναινέσει. «Δημιουργείτε εν γνώση σας στελέχη δύο ταχυτήτων» είπε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζοντας ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «στερούν το δικαίωμα της εξέλιξης» από αποφοίτους των ανώτερων στρατιωτικών σχολών.

Σε ότι αφορά στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα τόνισε ότι «όταν καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα, η καταδίκη είναι καθαρή και ολιστική. Δεν έχουμε ιδεοληψίες ούτε υπηρετούμε συμφέροντα των ΗΠΑ. Για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιλογή «ο α λα καρτ σεβασμός του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Επέκρινε δε, για διγλωσσία την κυβέρνηση λέγοντας ότι «για άλλη μια φορά πάθατε Νετανιάχου; Αλλού η Ευρώπη και αλλού η Ελλάδα; Εμένα με προβληματίζει αυτό κ. Δένδια. Είστε επικίνδυνοι».

Αντιπαράθεση Μάντζου –Καιρίδη

Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια και η κριτική του, εφ΄ όλης της ύλης της κυβερνητικής πολιτικής, προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη. Ο τελευταίος υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα, υπενθυμίζοντας την επιστροφή του ΕΦΚ το 2022 και ανακοινώνοντας νέο σύστημα με επιδότηση στην αντλία από το 2026, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Για το αγροτικό ρεύμα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαμόρφωσε την χαμηλότερη τιμή της αγοράς (8,5 λεπτά/κιλοβατώρα), ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για εξυγίανση του μηχανισμού και αύξηση των πληρωμών στα 3,8 δισ. ευρώ, αποδίδοντας τις μειωμένες ενισχύσεις στην απομάκρυνση «λαμόγιων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση για εμπαιγμό των αγροτών και καθυστερημένη επίκληση της τεχνολογίας, υπό την πίεση των κινητοποιήσεων. Υποστήριξε ότι πολλοί παραγωγοί έχουν απενταχθεί από το πρόγραμμα GAIA, ενώ η ΔΕΗ δεσμεύει χώρο για ΑΠΕ αποκομίζοντας πολλαπλάσια κέρδη. Επέμεινε ότι έχει καταβληθεί μόλις το 38% των βασικών ενισχύσεων και πως τα κονδύλια είναι μειωμένα, καθώς «πελάτες του γαλάζιου εγκληματικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ τσέπωναν χρήματα που δεν δικαιούνταν». Παράλληλα, σχολίασε δηκτικά τις τοποθετήσεις της ΝΔ για το διεθνές δίκαιο, τονίζοντας πως «τραμπιστές υπάρχουν και είναι υπουργοί και βουλευτές» της κυβέρνησης.

Κουτσούμπας: «Ταφόπλακα» το ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας την ότι τα μέτρα για τους αγρότες «απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες επιβίωσης» και πως εξαντλούνται σε ημίμετρα «ναι μεν αλλά», την ώρα που «για εφοπλιστές και ομίλους υπάρχει πάντα ζεστό χρήμα». Υποστήριξε ότι η επιβίωση του αγροτικού κόσμου προϋποθέτει σύγκρουση με το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης της Ε.Ε. και της κυβέρνησης, ενώ κατήγγειλε τις διώξεις κατά αγροτών ως απόδειξη της απροθυμίας για ουσιαστικό διάλογο. «Στο χέρι σας είναι να ικανοποιήσετε τα αιτήματά τους και όχι να στήνετε επιτροπές για αντιπερισπασμό», σημείωσε.

Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε κριτική και για το πρόσφατο blackout στο FIR Αθηνών, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια του περιστατικού και τα μέτρα αποτροπής νέου «Τέμπη, αυτή τη φορά στον αέρα», όπως είπε χαρακτηριστικά. Επέμεινε σε σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για την πηγή της τεχνικής αστοχίας, την αποκατάσταση χωρίς πλήρη διάγνωση και την έλλειψη προσωπικού στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, κάνοντας λόγο για διαχρονική κυβερνητική αδιαφορία που «θυμίζει όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας στα Τέμπη».

Ασκώντας δριμεία κριτική επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας το χαρακτήρισε «ταφόπλακα» για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υιοθετώντας τις θέσεις 13 φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, και κάνοντας λόγο για προσαρμογή στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. «Η “νέα εποχή” σημαίνει φονικές δυνάμεις για επεμβάσεις σε όλο τον πλανήτη, με στρατιώτες – αναλώσιμο προσωπικό», ανέφερε, επικρίνοντας τις εξαγγελίες για αυξήσεις ως «μεγάλο ψέμα». Κατήγγειλε την εμπορευματοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων, τις περικοπές στην αναβολή για φοιτητές, αλλά και τις διατάξεις για την εθελοντική στράτευση γυναικών, που –όπως είπε– «ανοίγουν τον δρόμο για υποχρεωτική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς». Κατηγόρησε τέλος την κυβέρνηση για «εθνικά επικίνδυνη ευθυγράμμιση» με τις ΗΠΑ, με αφορμή τη στάση της απέναντι στην επέμβαση στη Βενεζουέλα, ενώ καταδίκασε «χωρίς αστερίσκους» την επιχείρηση και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας.

Δένδιας: «Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ στρατιωτικών, παρά μόνο αυξήσεις»

Να μην καλλιεργούνται στρεβλές εντυπώσεις για το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών, «ιδίως ενόψει της σημερινής, μικρής σχετικά συγκέντρωσης μερικών εκατοντάδων στελεχών», ζήτησε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενος στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, υπογράμμισε ότι συνυπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές, όπως και τα επιδόματα θέσης ευθύνης και διοίκησης, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς.

«Δεν είναι σωστό να επιχειρείται η δημιουργία εντυπώσεων μήπως και σηκωθεί περισσότερη “ανακατοσούρα”», σημείωσε χαρακτηριστικά. Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση σε εφάπαξ – αντιθέτως, θα υπάρξουν μόνο αυξήσεις», ενώ υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έχουν δοθεί αυξήσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ. Απαντώντας στην αντιπολίτευση, σχολίασε με νόημα ότι «δεν είναι σωστό να εξομοιώνονται ορισμένοι υπαξιωματικοί με το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων – μας ακούν και οι αξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ…».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπερασπίστηκε σε υψηλούς τόνους τον «Χάρτη Μετάβασης» για τις Ένοπλες Δυνάμεις, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί «βίαιης ανατροπής» των δεδομένων των υπαξιωματικών. «Η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς – τους εκτιμά, τους σέβεται και τους στηρίζει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «οι αδικίες εις βάρος αξιωματικών και ΕΠΟΠ δεν μπορούν να αγνοούνται». Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις στρεβλώσεις του ισχύοντος συστήματος προαγωγών, διερωτώμενος γιατί απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων καθυστερούν να προαχθούν σε σχέση με υπαξιωματικούς, και κάλεσε σε αναστοχασμό για τις χαμηλές βάσεις εισαγωγής στις σχολές αξιωματικών. «Δεν είναι δίκαιο όλοι να θεωρούν ότι έχουν προσδοκία να γίνουν Συνταγματάρχες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στο ζήτημα του μισθολογίου, καταθέτοντας στοιχεία για σημαντικές αυξήσεις έως το 2046. «Δεν υπάρχουν μειώσεις – υπάρχουν αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ για όλους. Τελεία. Τα υπόλοιπα είναι μύθοι του Αισώπου», είπε χαρακτηριστικά, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τα έδρανα της ΝΔ. Ανέφερε πως ο ανθυπολοχαγός, μετά την αποφοίτησή του, θα λαμβάνει 1.340 ευρώ (από 940), ενώ ο νέος λοχίας 1.100 ευρώ (από 830). Σημείωσε ότι οι συνολικές αυξήσεις επί υπουργίας του ανέρχονται σε 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σημαντικό μέρος προήλθε από εξοικονομήσεις. «Αυτό είναι ένα δείγμα φροντίδας στην πράξη», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη σταδιοδρομία και τη δομή των ΕΔ, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε προβληματική την υφιστάμενη αναλογία αξιωματικών προς υπαξιωματικούς, επικαλούμενος διεθνή παραδείγματα. «Στις ΗΠΑ η αναλογία είναι 1 προς 4,7, στη Γαλλία 1 προς 1,28, ενώ στην Ελλάδα είναι 0,8 προς 1», σημείωσε, υποστηρίζοντας πως το ισχύον μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υπεραμύνθηκε των ρυθμίσεων για την εξέλιξη των υπαξιωματικών, επισημαίνοντας ότι δημιουργούνται για πρώτη φορά συμβούλια κρίσεων με τη συμμετοχή υπαξιωματικών, ενώ θεσπίζονται δύο νέες δίοδοι για την κατάταξη σε βαθμό ανθυπολοχαγού – μία εντός της Σχολής Ευελπίδων και μία στα 14 έτη προϋπηρεσίας. Παράλληλα, εξήγγειλε νέο σχολείο στελεχών, του οποίου η απόκτηση πτυχίου θα εξισώνεται με πανεπιστημιακό τίτλο για προαγωγική χρήση.

Απαντώντας στις επικρίσεις για τη δημόσια διαβούλευση, ο υπουργός υποβάθμισε το επιχείρημα περί «ρεκόρ αρνητικών σχολίων», σημειώνοντας ότι πολλά ήταν copy-paste, ενώ σημαντικός αριθμός προέρχεται από μεμονωμένους αποστολείς. «Η εικόνα συνολικής κατακραυγής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», υπογράμμισε. Για τη στάση του πρωθυπουργού σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κατέθεσε στα πρακτικά δηλώσεις που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στον Χάρτη του ΟΗΕ. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πρωθυπουργός της Ελλάδας να έχει εκφράσει ή να εκφράσει διαφορετική άποψη. Ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», σημείωσε.