«Βραχυκύκλωμα» από τα μπλόκα των αγροτών δέκα μέρες πριν τα Χριστούγεννα: Τα αιτήματα και οι κοινωνικές αντιδράσεις

Το «όχι» των αγροτών στον διάλογο με τον πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, δημιουργεί νέο «βραχυκύκλωμα» και ενώ απομένουν δέκα ημέρες ως τα Χριστούγεννα.

Κυβέρνηση και αγρότες πετούν η μία πλευρά στην άλλη τον «μουτζούρη» για το αδιέξοδο, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά διέξοδο διαφυγής.

Από χθες που η Συντονιστική Επιτροπή των μπλόκων έστειλε επίσημα τα συνολικά 13 αιτήματα της στον πρωθυπουργό, η αντιπροεδρία της κυβέρνησης μαζί με τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, τα κοστολογούν ένα προς ένα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, ωστόσο η εικόνα που ήδη υπάρχει είναι πως στην πλειοψηφία τους είναι «μαξιμαλιστικά», ενώ κάποια άλλα έρχονται κόντρα σε ειλημμένες και δρομολογημένες αποφάσεις, όπως η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η κυβέρνηση μιλά για μια εμβληματική μεταρρύθμιση και προϋπόθεση για τη συνέχιση από την Ευρώπη της καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στη χώρα, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα επιτρέψει δε, όπως σημειώνει, «οι έντιμοι αγρότες να εισπράττουν, κάθε χρόνο, περισσότερα χρήματα».

Ποια νέα μέτρα για τους αγρότες σχεδιάζει η κυβέρνηση

Όπως ανέφερε την Κυριακή ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση μελετά «μία επιπλέον δέσμη μέτρων ενίσχυσης, τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών, τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις». «Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες» προειδοποίησε.

Η κυβέρνηση έχει αφήσει να διαφανεί ότι αυτό που επεξεργάζεται σε σχέση με τα αιτήματα των αγροτών είναι:

-η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα

-η αλλαγή στην περίμετρο του προγράμματος για το πλαφόν της επιστροφής του ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο ήδη αυξήθηκε κατά 50% τον Νοέμβριο για τη στήριξη των αγροτών.

Σε καμία περίπτωση, δεν συζητείται το αίτημα για επιστροφή του φόρου του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, όπως και το αίτημα για «εγγυημένη χαμηλή τιμή».

Που «ποντάρει» το Μέγαρο Μαξίμου

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε κάνει σαφές στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους ότι «τα χέρια της είναι δεμένα» και ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης που να αντιβαίνουν τους αυστηρούς κανόνες που έθεσαν οι Βρυξέλλες, αλλά και τα δημοσιονομικές αντοχές της χώρας, υπήρχε η αισιοδοξία ότι η παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού, όπως είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν, θα τους έφερνε στο «τραπέζι των συζητήσεων» και θα βρισκόταν και αυτή τη φορά μία λύση που θα οδηγούσε στη διάλυση των κινητοποιήσεων.

Το Μέγαρο Μαξίμου «ποντάρει» τώρα στις κοινωνικές αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι τα μπλόκα που στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων οδηγούν στην υπονόμευση των αιτημάτων των αγροτών.

«Η θέση μου είναι σαφής: τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια» σημείωσε ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Όχι διάλογος με τελεσίγραφα»

Μία ημέρα μετά την απόρριψη εκ μέρους των αγροτών της πρόσκλησής του για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα», επαναλαμβάνοντας ότι «η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν».

«Με έκπληξη πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών (…). Οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι πρώτες επίσημες αντιδράσεις κατά των αγροτών

Με ικανοποίηση είδε το Μέγαρο Μαξίμου και την Κοινή Δήλωση θεσμικών φορείων της παραγωγής, της βιομηχανίας, της μεταποίησης, του εμπορίου και των εξαγωγών της Ελλάδας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) σε κοινή τους παρέμβαση εκφράζουν την ανησυχία τους για το «όχι» των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι «η άρνηση διαλόγου υπονομεύει την εθνική παραγωγική και εξαγωγική προσπάθεια».

«Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό· είναι οικονομικό και εθνικό» προσθέτουν στην κοινή τους δήλωση, καλώντας τους να αλλάξουν στάση και να μεταβούν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.