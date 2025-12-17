«Χαμόγελα» στο ΠΑΣΟΚ για την παρουσία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «ανακύκλωση» επιδομάτων, οι «Μεσσίες» και το κρασάκι στην Καισαριανή

Ικανοποιημένοι είναι στο ΠΑΣΟΚ από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή χθες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού. Εκτιμούν, εξάλλου, ότι φάνηκε η επάρκεια του κόμματος ως αυτό που μπορεί να φέρει την «πολιτική αλλαγή» που χρειάζεται ο τόπος από τη μια και η πολιτική ανεπάρκεια του πρωθυπουργού να δώσει μία πειστική απάντηση στο γιατί θα έπρεπε να πάρει εντολή για μία τρίτη θητεία.

Στην πραγματικότητα, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη περιγράφουν τον πρωθυπουργό σα να φάνηκε ότι δεν έχει αφήγημα για την επόμενη μέρα της χώρας, ενώ του καταλογίζουν ότι στην ομιλία του χθες δεν είχε και τον τρόπο να πείσει τους πολίτες για τους λόγους που θα έπρεπε να του δώσουν μία τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου με την ψήφο τους. Ακόμα και σε όσα – γνωστά, κατά τους ίδιους – περί μείωσης φόρων κ.ο.κ. που ανέφερε, υποστηρίζουν ότι οι πολίτες ξέρουν καλύτερα από τον καθένα αν το κόστος διαβίωσής τους, το κόστος των ενοικίων κλπ έχει αμβλυνθεί, ή κατά την τελευταία επταετία έχει δυσκολέψει η ζωή τους. Ακόμα και στο στεγαστικό, όπου είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες για ένα μέτρο – έκπληξη, στο ΠΑΣΟΚ υποβαθμίζουν σημαντικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για ανακύκλωση επιδομάτων που δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι σχολιάζοντας τα περί επιστροφής δύο ενοικίων στους εκπαιδευτικούς για παράδειγμα, αναρωτιούνταν αν γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να πληρώσουν ενοίκια που συχνά αγγίζουν το ύψος του μισθού τους και ότι σε πολλές περιοχές, από τον Μάρτιο και μετά πρακτικά είναι χωρίς σπίτι.

Την ίδια ώρα, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη διαπίστωναν απόλυτη αδυναμία του πρωθυπουργού να δώσει μία απάντηση στην ατιμωρησία και τη διαφθορά της κυβέρνησής του. «Δεν άρθρωσε κουβέντα», έλεγαν, ακόμα και όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον «πυροβολούσε» για τις υποκλοπές, του καταλόγιζε συγκάλυψη και συμψηφισμό στην τραγωδία των Τεμπών, ή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.ο.κ. σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η διακυβέρνησή του έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τα σκάνδαλα και τις σκοτεινές μεθόδους, «πολλές φορές στο όριο του παρακράτους».

«Απέναντι σε αυτή τη δυσωδία που πάντα φτάνει στην αυλή σας, εμείς παλεύουμε για μία ηθική πολιτική», είπε, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές ότι δεν είναι όλοι το ίδιο και δεσμευόμενος μεταξύ άλλων για τροποποίηση του άρθρου 86 και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, προς αποφυγή άλλων τέτοιων περιπτώσεων στο μέλλον.

Αντίθετα, στην Χαριλάου Τρικούπη περιγράφουν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ως αυτή που κατάφερε να παρουσιάσει τη μεγάλη εικόνα της χώρας, αυτή που εξηγούσε με επιχειρήματα ότι μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει σε τροχιά στασιμότητας και έκανε σαφές πώς η πολιτική της ΝΔ παράγει ανισότητες. Την ίδια ώρα, παρουσίαζε αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και τους αγρότες, προτείνοντας λύσεις ικανές να δώσουν απαντήσεις σε όσους πλήττονται περισσότερο και πάντως να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις και να στείλουν τους αγρότες πίσω στα σπίτια τους να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους και με αξιοπρέπεια.

Γιατί χρειάζεται «γενναία αλλαγή» και ποιος μπορεί να την κάνει πράξη

Όσο για την ‘πολιτική εικόνα’ που έδινε, ήταν με απλά λόγια το γιατί χρειάζεται γενναία αλλαγή και όχι μερεμέτια, ποιος μπορεί να την κάνει πράξη και γιατί μπορεί το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από το στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εξάλλου, δεν έλειψε και ο Αλέξης Τσίπρας, αν και ουδέποτε τον κατονόμασε.

«Είναι στα χέρια μας να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη από Μεσσίες», είπε, «ότι δεν έχει ανάγκη από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία για να έχουν μία καλή αντιμετώπιση από τα μέσα που ελέγχουν, ότι η Ελλάδα δεν θέλει πολιτικούς με εξαρτήσεις, αλλά πολιτικούς με σχέδιο, με πρόγραμμα, με ήθος, με αυτονομία από τα συμφέροντα».

Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε το δίλημμα ως εξής: «Ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και στην αδικία, ή παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας ανοίγοντας νέο δρόμο για πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, για πραγματική ευημερία για όλους τους Έλληνες πολίτες». Δεν είναι τυχαίο ότι κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε όλους τους πολίτες, όποιο κόμμα και αν ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αγωνιστούν από κοινού για την πολιτική αλλαγή που θα φέρει την Ελλάδα ψηλότερα.

Από τη Βουλή, στην Καισαριανή

Λίγο μετά από την ψηφοφορία στη Βουλή, μάλιστα, και παρά την – αναμενόμενη πάντως – ψήφιση του προϋπολογισμού, ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν «για ένα κρασάκι» στην «Τράτα», γνωστή ταβέρνα της Καισαριανής, προσπαθώντας να βγουν έτσι από τους αυστηρούς ρυθμούς της καθημερινότητας και δη αυτούς που απαιτεί η πενθήμερη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, να μπουν σε κλίμα πιο εορταστικό ενόψει Χριστουγέννων, αλλά και να σχολιάσουν τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στη Βουλή και όσα θα ακολουθήσουν από σήμερα, αν όχι από το… νέο έτος.