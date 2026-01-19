Πολιτική

Χαμός στη Βουλή με Κυρανάκη και Κωνσταντοπούλου: Oι «υπερασπιστές βιαστών» και το «κρεσέντο σεξισμού»

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας
Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Κωνσταντίνος Κυρανάκης / (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η αντιπαράθεση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, με φόντο το σεξιστικό σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών κατά της Πέτης Πέρκα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον κ. Κυρανάκη για «κρεσέντο σεξισμού» και επέρριψε ευθύνες στον ίδιο τον πρωθυπουργό: «Υπάρχει ευθύνη Κυρανάκη, αλλά και τεράστια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε “μην γκαρίζετε σε εμένα”».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωσνταντίνος Κυρανάκης επανήλθε επιθετικά, υπενθυμίζοντας την πολύκροτη υπόθεση του βιαστή με την τυρόπιτα και αφήνοντας αιχμές για τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνταντοπούλου.

Κ. Κυρανάκης: «Όταν πιστεύω ότι έχω δίκαιο επιμένω. Όταν όμως κάνω λάθος το παραδέχομαι και ζητάω συγγνώμη. Με την συνάδελφο της Νέας Αριστεράς έκανα λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Όμως μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός βιαστή».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε;

Κ. Κυρανάκης: Για εσάς το λέω κυρία Κωνσταντοπούλου. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που βίασε 4 γυναίκες. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την ψήφιση ενός νόμου που οδήγησε στην αποφυλάκιση αυτού του ανθρώπου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Συκοφαντίες. Έχει μηνυθεί ο κ. Φλωρίδης, θα μηνυθείτε και εσείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος την προηγούμενη εβδομάδα στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα είχε πει: «Σταματήστε να τσιρίζετε, εδώ είναι Βουλή δεν είναι η κουζίνα σας».

