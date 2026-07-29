Χαρακόπουλος για Συνταγματική Αναθεώρηση: Άρνηση συναίνεσης ακόμη και για την προστασία της γλώσσας και της σημαίας

Τον κίνδυνο να χαθεί η ευκαιρία για τη συνταγματική αναθεώρηση επισήμανε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκώντας κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ. Ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι οι αναγκαίες αλλαγές έχουν πλέον ωριμάσει και προειδοποίησε πως ένας νέος κατακερματισμός της Βουλής μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη συγκρότηση των απαιτούμενων πλειοψηφιών.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος συνέδεσε, παράλληλα, τη συνταγματική αναθεώρηση με το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, επιμένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. «Όσο απαντούμε με το έργο μας, τόσο κερδίζουμε το στοίχημα του στόχου που είναι η αυτοδυναμία», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αυτή «δεν είναι αυτοσκοπός».

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Μιλώντας την Τετάρτη (29.07.2026) στην ΕΡΤ, ο βουλευτής Λαρίσης σημείωσε ότι «στο χέρι μας είναι, με εγρήγορση όλων των στελεχών, να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός το διακύβευμα των εκλογών».

«Είναι κρίμα να καεί η αναθεώρηση»

Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης, ο κ. Χαρακόπουλος υποστήριξε ότι «η μεγάλη εικόνα είναι ότι στην Ελλάδα συζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για αλλαγές που πρέπει να γίνουν».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την αναθεώρηση του άρθρου 16, το οποίο χαρακτήρισε «απολίθωμα μιας άλλης εποχής».

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«Είναι κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία και να “καεί” η αναθεώρηση», τόνισε, επικρίνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης επειδή, όπως είπε, δεν συναίνεσαν ούτε «στην προστασία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας, στη συνταγματική τους κατοχύρωση».

Αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών

Ο γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας τάχθηκε και υπέρ της αλλαγής της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

«Συμφωνούμε πως πρέπει να αλλάξει η διαδικασία αυτή», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν μπορεί κάθε δικογραφία να οδηγεί αυτομάτως στη Βουλή και στη συγκρότηση προανακριτικής ή εξεταστικής επιτροπής, «ωσάν οι βουλευτές να είναι εισαγγελείς ή ανακριτές».

Κατά τον ίδιο, «είναι κάτι που είναι ώριμο να αλλάξει», με τη δημιουργία ενός δικαστικού συμβουλίου το οποίο θα αποφαίνεται για τις υποθέσεις πριν αυτές φθάσουν στη Βουλή.

Η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος αναφέρθηκε και στην ανάγκη αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, συνδέοντας το ζήτημα με τη μειωμένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

«Σήμερα είμαστε σε μία εποχή που βλέπετε ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι για να αποκατασταθεί το κύρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης «είναι πολύ θετική η πρόταση της ΝΔ να αναθεωρηθεί ο τρόπος επιλογής της».

Όπως είπε, «να μην επιλέγεται η Δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία», αλλά τα πρόσωπα που θα προτείνει το δικαστικό σώμα να έρχονται στη Βουλή, η οποία και θα αποφασίζει.

«Ήδη κάναμε ένα πρώτο βήμα. Οι ίδιοι οι δικαστές, το δικαστικό σώμα, προτείνουν και λαμβάνεται υπόψη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει περισσότερο δεσμευτική.

«Το ΠΑΣΟΚ πατάει σε δύο βάρκες»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Χαρακόπουλος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για αντιφατική στάση στο άρθρο 16.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες: και υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερρακάκη. Αυτό είναι δυσνόητο», δήλωσε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «προφανώς γι’ αυτό ίσως έχει κολλήσει και η βελόνα», παραπέμποντας στη δημοσκοπική στασιμότητα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατά τον ίδιο, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να μην υπάρχουν στην επόμενη Βουλή οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, σχετική επισήμανση της Ντόρας Μπακογιάννη, σημειώνοντας ότι «αν υπάρξει περαιτέρω κατακερματισμός και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να μην είναι δεύτερο», τότε «δεν θα βγουν τα κουκιά».

«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει 30 έδρες, είναι πολύ δύσκολο να σχηματιστεί πλειοψηφία που θα πετύχει την αναθεώρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η πολιτική σταθερότητα είναι άυλο κεφάλαιο»

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εκλογικές προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενος τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Όπως είπε, «η τελευταία έρευνα της κοινής γνώμης πριν από τις θερινές διακοπές δείχνει ότι η ΝΔ κινείται πάνω από το 30%».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι και πριν από τις εκλογές του 2023 οι δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας, ωστόσο το κόμμα έλαβε 41%.

«Ούτε τα exit polls δεν το έπιαναν. Υπερτιμούσαν τις εκτιμήσεις τους για τον ΣΥΡΙΖΑ και υποτιμούσαν τις εκτιμήσεις τους για τη ΝΔ», σημείωσε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η αυτοδυναμία «δεν είναι αυτοσκοπός» και ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει «ευρύτερες συνεργασίες και συναινέσεις».

«Αλλά σε έναν κόσμο ταραγμένο και με διεθνή αστάθεια, το τελευταίο που χρειαζόμαστε στο εσωτερικό της χώρας είναι αστάθεια», κατέληξε. «Η πολιτική σταθερότητα είναι άυλο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε».