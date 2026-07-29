ΥΠΕΞ για Κυπριακό: Στήριξη στην πρωτοβουλία Γκουτέρες για νέα άτυπη διάσκεψη – «Σταθερός στόχος η επίλυση στο πλαίσιο των παραμέτρων του ΟΗΕ»

Την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό εκφράζει το ελληνικό ΥΠΕΞ, χαιρετίζοντας την πρόθεση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει νέα άτυπη διευρυμένη διάσκεψη σε σχήμα 5+1, με στόχο να διατηρηθεί η δυναμική που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες γύρω από την προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό πρέπει να παραμείνει εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Αντόνιο Γκουτέρες και επαναβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία θα πρέπει να εξελιχθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

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Η Αθήνα καλωσορίζει τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας ότι παραμένει «σταθερά προσηλωμένος στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξεύρεση μιας συνολικής και, στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος».

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης, εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Στήριξη στη νέα άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα θα στηρίξει ενεργά κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη συνέχιση του διαλόγου.

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«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς διατηρεί ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

«Παραμένουμε σε ετοιμότητα»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και προτίθεται να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαδικασία.

«Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση», τονίζεται.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ σημειώνει ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να ενθαρρύνει «κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης», θεωρώντας ότι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στόχος η επανένωση της Κύπρου

Η ελληνική διπλωματία επαναλαμβάνει ότι σταθερός προσανατολισμός παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η τοποθέτηση της Αθήνας έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες για τη συνέχιση της προσπάθειας στο Κυπριακό και συνιστά σαφή στήριξη στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τη διατήρηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.