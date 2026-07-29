Το ΠΑΣΟΚ ζητά να αποσυρθεί το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου: «Αναπαράγει σεξιστικά στερεότυπα»

Την άμεση απόσυρση του νέου βιβλίου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου ζητεί το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι το περιεχόμενό του αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις που δεν συνάδουν με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου.

Το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας και βουλευτή Κιλκίς Στέφανου Παραστατίδη και του γραμματέα του Τομέα Παιδείας Σωκράτη Κάτσικα, υποστηρίζει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία ατυχή φράση ή σε μία μεμονωμένη ενότητα, αλλά αφορά τη συνολική επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση του εγχειριδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο κεφάλαιο για τη βία κατά των γυναικών οι γυναίκες εντάσσονται στους «αδύναμους», ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται ότι οι άνδρες διαθέτουν μεγαλύτερο όγκο και σωματική δύναμη και να αποφεύγουν τις «κακοτοπιές».

«Η πρόληψη της έμφυλης βίας μετατοπίζεται έτσι επικίνδυνα προς τη συμπεριφορά του πιθανού θύματος», επισημαίνουν οι δύο τομεάρχες, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική εκπαίδευση θα έπρεπε να στηρίζεται στην ισότητα, στη συναίνεση, στον σεβασμό, στην ευθύνη του δράστη και στην εκπαίδευση όλων των παιδιών απέναντι στη βία.

«Το αγόρι να μαστορεύει, το κορίτσι να μαγειρεύει»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική και για τις αναφορές στους κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το βιβλίο συνδέει τον άνδρα με τις βαριές και τεχνικές εργασίες και τη γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό. Παράλληλα, τα παιδιά καλούνται να προσανατολίζονται «ανάλογα με τους ρόλους του φύλου τους», με το αγόρι «να μαστορεύει» και το κορίτσι «να μαγειρεύει».

«Αυτές οι διατυπώσεις αποκαλύπτουν ένα ευρύτερο πρόβλημα επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης του εγχειριδίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το κόμμα στρέφει τα πυρά του και προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θέτοντας ερωτήματα για τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης του βιβλίου.

«Πώς ένα σχολικό βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο πέρασε από τις διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης και έγκρισης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής; Ποια κριτήρια εφαρμόστηκαν; Ποιος έλεγξε τη συμβατότητά του με τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και τις αρχές της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;», διερωτώνται οι συντάκτες της ανακοίνωσης.

Αίτημα για νέα αξιολόγηση

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή είναι το μάθημα μέσα από το οποίο το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημοκρατική συνείδηση, την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

«Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου δεν υπηρετεί αυτόν τον στόχο», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό, το κόμμα ζητεί την απόσυρση του εγχειριδίου από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και την έναρξη νέας, ουσιαστικής διαδικασίας επιστημονικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης.

«Το σχολείο οφείλει να ανοίγει ορίζοντες στα παιδιά, όχι να αναπαράγει στερεότυπα που η ίδια η κοινωνία αγωνίζεται να ξεπεράσει», καταλήγει η ανακοίνωση.