Χάρης Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή, καμία συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία»

«Θα ξεκολλήσουμε όλοι μαζί τη βελόνα, με αφετηρία επανεκκίνησης το Συνέδριο», επανέλαβε ο δήμαρχος Αθηναίων
Χάρης Δούκας
Σε μια περίοδο λίγο πριν το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα να φαίνεται πως έχει τρικυμία στο εσωτερικό του, ο Χάρης Δούκας, παραχώρησε συνέντευξη στην οποία μίλησε για την ηγεσία, αλλά και τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή του Open και μίλησε μεταξύ άλλων για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πως είναι αφετηρία επανεκκίνησης και ο βασικός στόχος να είναι το πρώτο κόμμα χωρίς να τίθεται κανένα θέμα ηγεσίας, αλλά και για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης 19.03.2026, την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Βουλή.

«Σε καμία περίπτωση και εγώ προσωπικά δεν βάζουμε θέμα ηγεσίας, έχω κάνει διατυπώσεις καθαρές ότι δεν υπάρχει πρόεδρος υπό ομηρία. Λέω όμως τις απόψεις μου. Και τις λέω επίμονα και θα συνεχίσω να τις λέω», είπε αρχικά ο Χάρης Δούκας.

Σε ερώτηση για το αν αποφεύγει να πει καθαρά την άποψή του από το φόβο της διαγραφής του από το Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε: «δεν ανησυχώ, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πω την άποψή μου, θα λέω την άποψή μου για να συμβάλλω και εγώ στο να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα. Είναι κακό να μη μιλάμε, να πηγαίνουμε στα Συνέδρια και να χειροκροτούμε μόνο».

Στη συνέχεια είπε σχετικά με το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις όπως ότι δεν θα υπάρξει συγκβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία: «Οι προτάσεις μου δεν είναι αντιπαραθετικές. Όσοι θεωρούν ότι είμαστε στην ίδια θέση, να προχωρήσουμε μαζί σε πρωτοβουλίες. Τα Συνέδρια είναι για να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις. Με ευχολόγια θα πάμε; Το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει το Συνέδριο. Δεν θέλω να λέω ότι είναι μια πρόταση Δούκα, προτείνω να τη συζητήσουμε στο Συνέδριο και να τη συνδιαμορφώσουμε- και θέλω να λέω μετά από το Συνέδριο ότι είναι μια απόφαση ΠΑΣΟΚ».

Ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι διαφωνεί με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι «να ξεκολλήσει η βελόνα» για το κόμμα, με αφετηρία το επερχόμενο συνέδριο.

 

Με αφορμή την ερώτηση για τη διαγραφή του βουλευτή, και το εάν φοβάται και ο ίδιος για διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε: « Εγώ δε φοβάμαι τίποτα, θα λέω τις απόψεις μου, τις απόψεις μου στο ΠΑΣΟΚ, ήμουν εδώ ακόμη και στα δύσκολα. Το άνγος και η έγνοια μου είναι να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Το μόνο που με ανησυχεί είναι να βάζω νερό στο κρασί στις απόψεις μου, δεν φοβάμαι καμία διαγραφή. Φοβάμαι μόνο το να μην λέω αυτά που πιστεύω».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μια πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν «καταστροφική» τόσο για τη χώρα όσο και για το κόμμα. Πρότεινε επίσης να ξεκινήσει άμεσα διάλογος του ΠΑΣΟΚ με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει στροφή προς την Αριστερά, απάντησε χαρακτηριστικά: «ΠΑΣΟΚ είμαι, τι θα είμαι, με τη Δεξιά;».

Τέλος, σχολιάζοντας τον Κώστα Μπακογιάννη, ανέφερε με αιχμηρό τρόπο ότι «θα έπρεπε να πάρει μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εσωκομματικά του κόμματος.

Πολιτική
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης: Αμυντική ενέργεια η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot
«Η συγκεκριμένη συστοιχία είναι εκεί από το 2021. Υπήρξε επιθετική ενέργεια και στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της συμμετείχε η ελληνική αποστολή. Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τις λεπτομέρειες»
Παύλος Μαρινάκης
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις της κρίσης – Δεν θα ανεχθούμε επανάληψη του 2015 στο προσφυγικό
«Ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών ειδικά των πιο αδύναμων αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκια στη Βουλή
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο κατά του Άδωνι Γεωργιάδη όσο και κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας «αήθη επίθεση» εις βάρος της και κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που «δεν τιμούν το Κοινοβούλιο»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκια στη Βουλή
65
Ο Νίκος Ανδρουλάκης τα λέει στον Οδυσσέα για να τα ακούει ο Χάρης – Ο Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αρνείται να απαντήσει στο αν φεύγει και από την πολιτική, ενώ με μία ανάρτησή του φρόντισε να ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν τις τελευταίες ώρες
O Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 6
