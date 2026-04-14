Χάρης Θεοχάρης για το πτυχίο του: «Είναι από το Imperial College του Λονδίνου, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ»

Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων που τον εμπλέκουν σε υπόθεση μη αναγνωρισμένου πτυχίου προχώρησε, το απόγευμα της Τρίτης (14.04.2026), ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, κάνοντας λόγο για «αθλιότητες».

Με ανάρτησή του, ο Χάρης Θεοχάρης ξεκαθάρισε ότι το πτυχίο του είναι από το Imperial College London και είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

«Αφήνω τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση» αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης (14.04.2026), ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνέντευξή στο OPEN, παρουσίασε το πτυχίο του, επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Η ανάρτηση του Χάρη Θεοχάρη

«Ξεκαθαρίζω τα πράγματα και δε θα επανέλθω γιατί ως Υφυπουργός Εξωτερικών πρέπει να διαχειριστώ σοβαρά θέματα. Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αφήνω τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση».