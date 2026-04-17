Χιώτης μετά τη μήνυση του Δουδωνή: «Πάει αυτός, το έκαψε το χωραφάκι του»

Σε νέα φάση κλιμάκωσης πέρασε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον δημοσιογράφο και διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη και τον Παναγιώτη Δουδωνή, μετά τη δημοσιοποίηση από τον πρώτο της μήνυσης και της αγωγής που, όπως ανέφερε, του απέστειλε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο Βασίλης Χιώτης ανήρτησε στα social media τα σχετικά δικόγραφα, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα σκωπτικό σχόλιο. «Οπως λέμε και στο νησί μας, “πάει αυτός, το έκαψε το χωραφάκι του”», έγραψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ, παραπέμποντας στην κοινή καταγωγή των δύο ανδρών από τη Λέσβο.

Η αντίδραση του Παναγιώτη Δουδωνή ήταν άμεση. Με δική του ανάρτηση προανήγγειλε ότι, πέραν της μήνυσης και της αγωγής, θα κινηθεί και ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι στη δημοσιοποίηση των εγγράφων δεν είχαν αποκρυβεί η διεύθυνση και ο ΑΦΜ του.

«Κύριε Χιώτη, στη μήνυση και στην αγωγή προσθέστε και μια καταγγελία που θα σας κάνω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι ο δημοσιογράφος «μάλλον έχει ξεφύγει τελείως από τον πανικό του».

Μιας και πηρατε φορα δεν κανετε και μια καταγγελια εναντιον μου στια φιλοζωικες οργανωσεις;

Οταν πηγαινα στο δημοτικο, ειχα κυνηγησει μια γατα στο προαυλιο του σχολειου… https://t.co/8GJFYyDUvs — Chiotis Vasilis (@ChiotisVasilis) April 17, 2026

Το χρονικό της σύγκρουσης Χιώτη – Δουδωνή

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Βασίλης Χιώτης ανέφερε στην εκπομπή του ότι ο Παναγιώτης Δουδωνής ασκεί πίεση προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τις επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό που πλήττει το νησί.

Απαντώντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά του δημοσιογράφου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ταυτίσει την παρέμβασή του για ένα μείζον ζήτημα τοπικής οικονομίας με πρακτικές πολιτικής συναλλαγής. Οπως ανέφερε, ο Βασίλης Χιώτης «εξισώνει τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη», καταλήγοντας με τη φράση «Ντροπή!».

Ο Βασίλης Χιώτης επανήλθε, καλώντας τον Παναγιώτη Δουδωνή να διευκρινίσει δημοσίως με ποιον μίλησε στο υπουργείο και τι ακριβώς ζήτησε. «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε;» ρώτησε, προσθέτοντας ότι «αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες».

@pandoudonis Μπορειτε να μας πειτε με ποιον μιλησατε στο υπουργειο Αγροτικης Αναπτυξης και τι ακριβως ζητησατε;

Διοτι αν ζητησατε κατι που παραβιαζει την ισχυουσα νομοθεσια, τοτε αυτο ειναι ρουσφετι με ποινικες συνεπειες… — Chiotis Vasilis (@ChiotisVasilis) April 13, 2026

Η προαναγγελία μήνυσης και αγωγής

Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα απάντηση, προειδοποιώντας ότι, εφόσον δεν υπάρξει δημόσια ανασκευή των όσων ειπώθηκαν, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Περιμένω τη δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας από τον κ. Χιώτη», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, διευκρινίζοντας ότι διαφορετικά «θα τον μηνύσω για συκοφαντική δυσφήμιση και θα του ασκήσω αγωγή για προσβολή προσωπικότητας».