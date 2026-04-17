Πολιτική

Χιώτης μετά τη μήνυση του Δουδωνή: «Πάει αυτός, το έκαψε το χωραφάκι του»

Νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ανάμεσα στον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με τον δεύτερο να προσφεύγει και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Παναγιώτης Δουδωνής και Βασίλης Χιώτης
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Χιώτης (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)

Σε νέα φάση κλιμάκωσης πέρασε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον δημοσιογράφο και διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη και τον Παναγιώτη Δουδωνή, μετά τη δημοσιοποίηση από τον πρώτο της μήνυσης και της αγωγής που, όπως ανέφερε, του απέστειλε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο Βασίλης Χιώτης ανήρτησε στα social media τα σχετικά δικόγραφα, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα σκωπτικό σχόλιο. «Οπως λέμε και στο νησί μας, “πάει αυτός, το έκαψε το χωραφάκι του”», έγραψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ, παραπέμποντας στην κοινή καταγωγή των δύο ανδρών από τη Λέσβο.

Η αντίδραση του Παναγιώτη Δουδωνή ήταν άμεση. Με δική του ανάρτηση προανήγγειλε ότι, πέραν της μήνυσης και της αγωγής, θα κινηθεί και ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι στη δημοσιοποίηση των εγγράφων δεν είχαν αποκρυβεί η διεύθυνση και ο ΑΦΜ του.

«Κύριε Χιώτη, στη μήνυση και στην αγωγή προσθέστε και μια καταγγελία που θα σας κάνω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι ο δημοσιογράφος «μάλλον έχει ξεφύγει τελείως από τον πανικό του».

 

Το χρονικό της σύγκρουσης Χιώτη – Δουδωνή 

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Βασίλης Χιώτης ανέφερε στην εκπομπή του ότι ο Παναγιώτης Δουδωνής ασκεί πίεση προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τις επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό που πλήττει το νησί.

Απαντώντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά του δημοσιογράφου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ταυτίσει την παρέμβασή του για ένα μείζον ζήτημα τοπικής οικονομίας με πρακτικές πολιτικής συναλλαγής. Οπως ανέφερε, ο Βασίλης Χιώτης «εξισώνει τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη», καταλήγοντας με τη φράση «Ντροπή!».

 

Ο Βασίλης Χιώτης επανήλθε, καλώντας τον Παναγιώτη Δουδωνή να διευκρινίσει δημοσίως με ποιον μίλησε στο υπουργείο και τι ακριβώς ζήτησε. «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε;» ρώτησε, προσθέτοντας ότι «αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες».

 

Η προαναγγελία μήνυσης και αγωγής

Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα απάντηση, προειδοποιώντας ότι, εφόσον δεν υπάρξει δημόσια ανασκευή των όσων ειπώθηκαν, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

 

«Περιμένω τη δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας από τον κ. Χιώτη», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, διευκρινίζοντας ότι διαφορετικά «θα τον μηνύσω για συκοφαντική δυσφήμιση και θα του ασκήσω αγωγή για προσβολή προσωπικότητας».

Φάμελλος για Γεωργιάδη: «Αν ο Μητσοτάκης δεν τον διώξει, είναι ίδιος και χειρότερος»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την αποπομπή του υπουργού Υγείας, με αφορμή τις δηλώσεις του για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και «παρακρατικό καθεστώς»
Άδωνις Γεωργιάδης και Σωκράτης Φάμελλος
Boρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο, η αντιπολίτευση δεν έχει τίποτα άλλο να πει
Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός υποστήριξε ότι οι δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί δεν θεμελιώνουν ποινικές ευθύνες και τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας για υποθέσεις διαμεσολάβησης
Μάκης Βορίδης
8
Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Ο αγώνας του μας αφορά όλους, η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετεί την απανθρωπιά
Με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας συνδέει τη μάχη που δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και καταγγέλλει τη «δολοφονία χαρακτήρων»
Άκης Σκέρτσος
Νέα ανάρτηση Πλεύρη με αποσπάσματα της δικογραφίας: «Ψεύτες σβήστε, καμία κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επανέρχεται, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά μήνυση υπαλλήλου για μη άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ενώ καταγγέλλει διασπορά fake news και προειδοποιεί ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη
Θάνος Πλεύρης 10
