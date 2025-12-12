Χρήστος Μπουκώρος στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είχα γνώση ούτε ενημέρωση για τις επισυνδέσεις»

Στην κατάθεσή του ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευή (12.12.2025), ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος ξεκαθάρισε ότι δεν είχε γνώση ή οποιαδήποτε ενημέρωση για επισυνδέσεις κατά τον χρόνο που αυτές πραγματοποιούνταν, ούτε του έγινε οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη ή προειδοποίηση, αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Μάλιστα, ο ίδιος διέψευσε ότι η κυβερνητική πηγή σχετίζεται με το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ δεν κατονόμασε κανέναν κυβερνητικό παράγοντα», επισημαίνουν ακόμη οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με όσα είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής, Χρήστος Μπουκώρος στην εξεταστική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μόνη ενημέρωση που έλαβε, τον Ιούνιο του 2024, αφορούσε στην ύπαρξη δικογραφίας που τον αφορούσε, η οποία, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, είχε ήδη τεθεί στο αρχείο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η ενημέρωση αυτή δεν συνδεόταν με καμία εν εξελίξει εισαγγελική έρευνα και δεν είχε καμία απολύτως επίδραση στο έργο των δικαστικών αρχών.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για το περιεχόμενο τυχόν επισυνδέσεων και ότι έλαβε γνώση σχετικών στοιχείων μόνο όταν η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρξε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα επηρεασμού, παρεμπόδισης ή συσκότισης της δικαστικής διερεύνησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ζήτημα του ποιος τον ενημέρωσε εκ των υστέρων για την ύπαρξη μίας ήδη αρχειοθετημένης δικογραφίας δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής και δεν άσκησε καμία απολύτως επιρροή στη διερεύνηση της υπόθεσης από τις εισαγγελικές αρχές», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές της Νέας Δημοκρατίας.