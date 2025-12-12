Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Χρήστος Μπουκώρος στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είχα γνώση ούτε ενημέρωση για τις επισυνδέσεις»

Μάλιστα, ο ίδιος διέψευσε ότι η κυβερνητική πηγή σχετίζεται με το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ δεν κατονόμασε κανέναν κυβερνητικό παράγοντα
Χρήστος Μπουκώρος
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ / EUROKINISSI / Σωτήρης Δημητρόπουλος

Στην κατάθεσή του ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευή (12.12.2025), ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος ξεκαθάρισε ότι δεν είχε γνώση ή οποιαδήποτε ενημέρωση για επισυνδέσεις κατά τον χρόνο που αυτές πραγματοποιούνταν, ούτε του έγινε οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη ή προειδοποίηση, αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Μάλιστα, ο ίδιος διέψευσε ότι η κυβερνητική πηγή σχετίζεται με το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ δεν κατονόμασε κανέναν κυβερνητικό παράγοντα», επισημαίνουν ακόμη οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με όσα είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής, Χρήστος Μπουκώρος στην εξεταστική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μόνη ενημέρωση που έλαβε, τον Ιούνιο του 2024, αφορούσε στην ύπαρξη δικογραφίας που τον αφορούσε, η οποία, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, είχε ήδη τεθεί στο αρχείο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η ενημέρωση αυτή δεν συνδεόταν με καμία εν εξελίξει εισαγγελική έρευνα και δεν είχε καμία απολύτως επίδραση στο έργο των δικαστικών αρχών.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για το περιεχόμενο τυχόν επισυνδέσεων και ότι έλαβε γνώση σχετικών στοιχείων μόνο όταν η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρξε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα επηρεασμού, παρεμπόδισης ή συσκότισης της δικαστικής διερεύνησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ζήτημα του ποιος τον ενημέρωσε εκ των υστέρων για την ύπαρξη μίας ήδη αρχειοθετημένης δικογραφίας δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής και δεν άσκησε καμία απολύτως επιρροή στη διερεύνηση της υπόθεσης από τις εισαγγελικές αρχές», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
134
119
96
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Πολάκης επιτέθηκε στον Πιερρακάκη και του ευχήθηκε να αποτύχει στο έργο του στο Eurogroup
«Από την ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕ ,στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην άυλη του Βενιζέλου κλείνοντας τον πασοκικό του κύκλο ανέλιξης», γράφει μεταξύ άλλων
Ο Πολάκης επιτέθηκε στον Πιερρακάκη και του ευχήθηκε να αποτύχει στο έργο του στο Eurogroup 21
Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα του φραπέ ανήκει στο παρελθόν» – «Ο κ. Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι της κουμπαριάς»
«Τουλάχιστον ας πάρει το μάθημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη σημερινή ημέρα, ότι πολιτική με οικογενειακή ή ευθύνη της κουμπαριάς δεν γίνεται», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Ποιοι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ο Πασόκος, ο Νεοδημοκράτης και οι κουμπαριές
Ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε φωτογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή με τον Νίκο Ανδρουλάκη κουμπάρο σε ζευγάρι που συνελήφθη για τις επιδοτήσεις
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
60
Newsit logo
Newsit logo