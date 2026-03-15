Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Έρχονται πρόστιμα από τις «έξυπνες» κάμερες, σε εξέλιξη σχέδιο για το κυκλοφοριακό

«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τον κίνδυνο τρομοκρατικού χτυπήματος λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/EUROKINISSI)

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤnews το πρωί της Κυριακής (15.3.26), υπάρχουν «δυνητικοί κίνδυνοι που αφορούν τη χώρα μας».

Όπως τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι Αρχές εξετάζουν όλες τις πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί συναγερμό. «Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας», σημείωσε ο υπουργός.

Για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα» και ότι οι εμπλεκόμενοι «θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

 

Όπως είπε, μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, ωστόσο «ξεκάθαρα πρόκειται για βία». Ο υπουργός επισήμανε ότι, ενώ έχει γίνει πρόοδος στην αντιμετώπιση της βίας εντός των γηπέδων, «η βία έχει μεταφερθεί έξω από αυτά».

«Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από αυτά τα κινήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον θάνατο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού

Ερωτηθείς για τον θάνατο δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού, που συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ο υπουργός τόνισε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τις ακριβείς συνθήκες θανάτου. «Ο ιατροδικαστής και ο εισαγγελέας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν», δήλωσε και πρόσθεσε ότι οι φυλακές είναι υπερπλήρεις και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας πέντε νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

Έρχονται πρόστιμα από τις «έξυπνες» κάμερες

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τις πιλοτικές κάμερες και τις προειδοποιητικές πινακίδες, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μαζική παραβίαση των κανόνων. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να βεβαιώνονται τα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σημαντικό δεν είναι η καθυστέρηση που δημιουργούνται κατά τη διενλεργεια αλκοτέστ, αλλά το ότι «οι οδηγοί φτάνουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, παρά τις παραβάσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Σαββατοκύριακα καταγράφονται πλέον λιγότερα ατυχήματα, κάτι που αποδίδεται στην αυξημένη επιτήρηση.

Ο υπουργός αποκάλυψε τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία, σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η τροχαία.

Σχέδιο για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα. Το σχέδιο περιλαμβάνει, 150 αστυνομικούς στους δρόμους, εκτεταμένη χρήση καμερών, σαρωτικούς ελέγχους σε κομβικά σημεία.

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου και η μείωση των παραβάσεων που επιβαρύνουν την κυκλοφορία.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
72
71
53
33
32
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία με μέτρα όσο κρατάει η κρίση
«Αν χρειαστεί είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία με εθνικούς πόρους και όπου χρειάζεται να αναλάβουμε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες» τόνισε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα 19
Κυριάκος Μητσοτάκης: Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας
«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Άκης Σκέρτσος για συμφωνία με Chevron: Η Ελλάδα δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά
Ο υπουργός Επικρατείας συνδέει τη συμφωνία για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης με την ενίσχυση της εθνικής ισχύος και επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στη Βουλή
Άκης Σκέρτσος
ΚΚΕ κατά της καμπάνιας του ΥΠΕΘΑ για τη στράτευση γυναικών: «Είμαστε ριζικά αντίθετοι»
Το τμήμα της ΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κάνει λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους πολέμους και απορρίπτει το κυβερνητικό επιχείρημα περί ενίσχυσης της άμυνας
Γυναίκες στον στρατό 8
