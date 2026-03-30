ΥΠΕΞ: «Το Status Quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό»

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για την απαγόρευση πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο - «Έδωσα εντολή να τελέσει κανονικά τις λειτουργίες», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Υπουργείο Εξωτερικών
Ανακοίνωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την απόφαση να εμποδιστεί η είσοδος του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα με σκοπό την τέλεση της λειτουργίας για την καθολική Κυριακή των Βαΐων.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στα social media έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την εντολή που έδωσε στις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν στον Λατίνο Πατριάρχη Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να τελέσει όπως επιθυμεί τις καθολικές λειτουργίες στον Πανάγιο Τάφο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Καθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποκάλυψε πως οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν ανωτέρους αξιωματούχους της Εκκλησίας να μπουν στον Πανάγιο Τάφο για την τέλεση της λειτουργίας για την Κυριακή των Βαΐων, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις.

Η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι χθες ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα για να εορτάσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων.

Παρά τις παρούσες συνθήκες, το Status Quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει των επερχόμενων εορτασμών του Πάσχα. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αταλάντευτη στήριξή της προς τις Χριστιανικές Εκκλησιές στην Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του Status Quo του Παναγίου Τάφου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», αναφέρει συγκεκριμένα.

Τόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και οι ισραηλινές αρχές, ανέφεραν πως η απόφαση για την απαγόρευση πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη πάρθηκε για λόγους ασφαλείας, μιας και το Ιράν βομβαρδίζει περιοχές στα Ιεροσόλυμα βάζοντας σε κίνδυνο θρησκευτικούς τόπους λατρείας.

Θραύσματα ιρανικού πυραύλου μάλιστα, έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου», αποκάλυψε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

