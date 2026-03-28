Υπουργείο Εξωτερικών για επιθέσεις σε χριστιανική κοινότητα στη Συρία: Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση

Με ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι παρακολουθεί «στενά και με ανησυχία» την κατάσταση στην αλ-Σουκαϊλαμπίγια, πόλη της Συρίας με κατά πλειονότητα ελληνορθόδοξο πληθυσμό. Η Αθήνα σημειώνει ότι έλαβε γνώση της ανακοίνωσης της συριακής κυβέρνησης για τη διερεύνηση των επεισοδίων που σημειώθηκαν πρόσφατα στην πόλη και καλεί σε «ταχεία εφαρμογή» της σχετικής διαδικασίας.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει την πάγια θέση της υπέρ μιας «ειρηνικής και συμπεριληπτικής μετάβασης», η οποία θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκευτικής ή εθνοτικής προέλευσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους χριστιανούς της Συρίας, οι οποίοι, όπως τονίζεται, αποτελούν «ιστορικό και αναπόσπαστο μέρος» της πολυδιάστατης συριακής κοινωνίας.

We are following closely with concern the situation in al Suqaylabiyah, a predominantly Greek Orthodox city. We take note of the Syrian Government’s announcement on the investigation of the incidents that recently took place in the city and we call for its swift implementation. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

Η ελληνική πλευρά δηλώνει, επίσης, έτοιμη να στηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας για τα πρόσφατα γεγονότα.