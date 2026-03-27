Ζωή Κωνσταντοπούλου για δίκη των Τεμπών: Υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες

«Στο τέλος η αλήθεια θα βγει. Ο κόσμος επιζητεί και διψά για δικαιοσύνη», επαναλαμβάνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στη δίκη για τα Τέμπη και στο ζήτημα της χωρητικότητας της αίθουσας.

Με νέο βίντεο στο Tik Tok, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντά στη δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, σχετικά με το αν υπάρχει μεγαλύτερη αίθουσα για τη διεξαγωγή της δίκης για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Στην ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: « Στο επίκεντρο του βίντεο, η αλαζονική και προκλητική φράση του Γ. Φλωρίδη “Εάν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτήν ας έρθει να μου πει!”

Ήρθαμε και στο λέμε Φλωρίδη!

Όχι μόνο στην Ευρώπη, που είναι αυτονόητο, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες, όπως φαίνεται στο βίντεο με στοιχεία, αίθουσες που φυσικά θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο κατάλληλες ακόμη, με το αστρονομικό ποσό του 1.600.000 ευρώ που δαπανήθηκε για να μπαζώσει η Κυβέρνηση και αυτή τη δίκη για το Έγκλημα των Τεμπών.

Το νέο βίντεο της Ζωής που ήδη έχει γίνει viral, ξεγυμνώνει τους #ψεύτες.

“Στο τέλος η αλήθεια θα βγει. Ο κόσμος επιζητεί και διψά για Δικαιοσύνη” το μήνυμα της Ζωής στον επίλογο του βίντεο».