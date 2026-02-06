Συμβαίνει τώρα:
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η Νέα Δημοκρατία να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία, ο Γεωργιάδης είναι υπόλειμμα του ολοκληρωτισμού

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι «κρύβεται» και αποφεύγει τη Βουλή
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / EUROKINISSI)

Νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση άνοιξε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στον απόηχο του ναυαγίου στη Χίο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (6.2.2026) στο OPEN, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε κριτική στους χειρισμούς του Λιμενικού στο περιστατικό ανοιχτά της Χίου, ενώ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι «κρύβεται» και αποφεύγει τη Βουλή. Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στράφηκε και κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

«Η χώρα είναι τώρα ακυβέρνητη, γιατί έχουμε πρωθυπουργό που κρύβεται. Ηγέτης δεν είναι αυτός που κρύβεται και “καίει” τους άλλους. Ο ηγέτης βγαίνει μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνστανοτπούλου, προσθέτοντας: «Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν μαζεύεται με τίποτα, οι υπουργοί κρύβονται».

 

Απαντώντας, εξάλλου, στην πρόσφατη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη —ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «επικίνδυνη» λέγοντας ότι «αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι»— η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε αιχμηρά. «Ο Γεωργιάδης έχει παλαιοπολιτική ρητορική. Είναι υπόλειμμα του ολοκληρωτισμού και του φασισμού. Εγώ δεν είμαι θαυμάστρια του Στάλιν ούτε υπήρξα ποτέ» είπε.

Κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική της, χαρακτήρισε την κυβερνώσα παράταξη «εγκληματική οργάνωση» και, με σκωπτικό τόνο, δήλωσε: «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε επίσης τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για το ναυάγιο στη Χίο και τα περί «εισβολέων», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κακώς μίλησε για εισβολείς».

