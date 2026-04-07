Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά κυβέρνησης: «Το απόστημα του παρακράτους διαφθοράς θα σπάσει, το υπόσχομαι»

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει στην κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ίδια είναι αυτή που θα σπάσει «το απόστημα του παρακράτους διαφθοράς» που «διευθύνει η κυβέρνηση».

Mε μία μακροσκελή ανάρτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνει απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, αυτοί σας μείνανε: οι Βορίδηδες, οι Φλωρίδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Σεβαστίδηδες και με αυτούς προσπαθείτε να πλήξετε τους καθαρούς ανθρώπους, που δίνουν μάχη απέναντι στο Παρακράτος Διαφθοράς της Εγκληματικής Οργάνωσης που διευθύνετε, την ώρα που έρχονται βροχή οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει: «Το απόστημα θα σπάσει! Ό,τι και να κάνετε! Είναι πολλά τα χρόνια παρακράτους, παραδικαστικής λειτουργίας και διαφθοράς και μεγάλη η διάβρωση που έχετε πετύχει, αλλά θα σπάσει. Θα το σπάω εγώ, σας το υπόσχομαι!».

«Δεν θα αφήσουμε άλλο να παίζετε τις ζωές και τις τύχες των ανθρώπων στα στημένα σας παιχνίδια, στις στημένες δίκες, στις στημένες ψηφοφορίες, στις στημένες επικοινωνιακές εκστρατείες» προσθέτει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Κύριε Μητσοτάκη,

αυτοί σας μείνανε: οι Βορίδηδες, οι Φλωρίδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Σεβαστίδηδες και με αυτούς προσπαθείτε να πλήξετε τους καθαρούς ανθρώπους, που δίνουν μάχη απέναντι στο Παρακράτος Διαφθοράς της Εγκληματικής Οργάνωσης που διευθύνετε, την ώρα που έρχονται βροχή οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το απόστημα θα σπάσει!

Ό,τι και να κάνετε!

Είναι πολλά τα χρόνια παρακράτους, παραδικαστικής λειτουργίας και διαφθοράς και μεγάλη η διάβρωση που έχετε πετύχει, αλλά θα σπάσει.

Θα το σπάω εγώ, σας το υπόσχομαι!

Δεν θα αφήσουμε άλλο να παίζετε τις ζωές και τις τύχες των ανθρώπων στα στημένα σας παιχνίδια, στις στημένες δίκες, στις στημένες ψηφοφορίες, στις στημένες επικοινωνιακές εκστρατείες.

Το απόστημα θα σπάσει!

Όπως υποσχέθηκα, θα απαντάω σε όλα και θα ενημερώνω τον κόσμο.

Για όλα.

Και όλους.

Να γνωρίζουν οι πολίτες πώς και τι.

Ας δούμε: ποιος επικαλείται με καμάρι τον Χριστόφορο Σεβαστίδη, δικαστή (;;!), Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, νυν υποψήφιο στις επερχόμενες εκλογές των δικαστών, που εκτελεί συμβόλαιο εναντίον μου και εναντίον του Νίκου Κωνσταντόπουλου, παρεμβαίνοντας στη δίκη των Τεμπών, όπως και στη δίκη Γρηγορόπουλου πριν ένα χρόνο, έχοντας συμφωνήσει να τον στηρίξει η ΝΔ, ο Φλωρίδης και ο γαλάζιος συνδικαλιστής-δικαστής Λυμπερόπουλος, στις επικείμενες εκλογές των δικαστών;

Μα ο Άδωνις Γεωργιάδης!

Ας δούμε λίγα στοιχεία για αυτό το πρόσωπο, που επικροτεί τον δικαστή Σεβαστίδη.

– Προϋπηρεσία πριν την πολιτική:

– βιβλιοπώλης, που προωθούσε ρατσιστικές, χουντικές-αντισημιτικές και φασιστικές εκδόσεις

– Πρώην βουλευτής του ΛΑΟΣ και πρωτοπαλίκαρο του Καρατζαφέρη

– Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

– Υπουργός Υγείας

– Βουλευτής ΝΔ

Έχει διατελέσει και:

– Υπουργός Ναυτιλίας,

– Υπουργός Ανάπτυξης,

– Υπουργός Εργασίας

Με τι προσόντα όλα αυτά:;

Ας δούμε:

– πρώην υπόδικος για τη Novartis

– πρώην αρνητής του Ολοκαυτώματος

– αρνητής μέχρι σήμερα των νεκρών του Πολυτεχνείου

– υμνητής του αντισημίτη χουντικού Κώστα Πλεύρη, πατέρα του έτερου ρατσιστή Υπουργού Θάνου Πλεύρη, και διαφημιστής του αντισημιτικού βιβλίου του

– αρνητής του Εγκλήματος των Τεμπών

– αρνητής του Εγκλήματος των υποκλοπών

– αρνητής της Γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων

– αρνητής του Εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

– αρνητής του Εγκλήματος της Βιολάντα

– έμπρακτος υποστηρικτής του αστυνομικού Κορκονέα, που δολοφόνησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Ο ίδιος:

– Έχει δηλώσει ότι αν η Κυβέρνηση ενημέρωνε το κοινό για έλλειψη ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, δεν θα έπαιρνε κανείς το τραίνο (άνοιξη 2023)

– Έχει ισχυρισθεί ότι κανένας πολίτης δεν ενδιαφέρεται για εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη (Νοέμβριος 2023)

– Βάζει μανικετόκουμπα με την αμερικανική σημαία για να εξορκίσει ως δαίμονες τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Νίκαιας

– Διατηρεί σχέσεις με αστυνομικούς που τον πληροφορούν κατά παράβαση καθήκοντος για θέματα που εμπίπτουν στο απόρρητο, για πολιτικούς του αντιπάλους και αποδεδειγμένα για εμένα προσωπικά, δεχόμενος πληροφορίες από το ΑΤ Εξαρχείων στο οποίο υπάγεται το γραφείο μου και τα γραφεία της Πλεύσης Ελευθερίας, γεγονός που έχει ομολογήσει

– Διατηρεί σχέσεις με αστυνομικούς που τον συνοδεύουν χωρίς διακριτικά και ασκούν βία σε εργαζομένους υγειονομικούς και συλλαμβάνουν κατ´εντολήν του εργαζόμενο στο Νοσοκομείο Νίκαιας

– Έχει δηλώσει ότι οι υποκλοπές είναι «αδιάφορο θέμα» και δεν έχει ασκήσει δικαιώματα για την παρακολούθησή του από το Predator, αλλά διέκοψε τη δημόσια και μεταδιδόμενη συνεδρίαση της Βουλής διαμαρτυρόμενος ότι βιντεοσκοπήθηκε να τρώει κράκερς

– Έχει δηλώσει, την επομένη της έκρηξης στη Βιολάντα που προκάλεσε τον θάνατο 5 γυναικών, ότι το εργοστάσιο ήταν υποδειγματικό και γίνονταν συνέχεια έλεγχοι και επί των ημερών του, όπως θυμάται ως πρώην Υπουργός Εργασίας, δηλαδή έχει ενεργά επιχειρήσει την επικοινωνιακή συγκάλυψη του Εγκλήματος

– Έχει δηλώσει έξαλλος στη Βουλή ότι «θα με βάλει φυλακή» (προφανώς αυτά συζητάνε με τον Φλωρίδη και τον Σεβαστίδη και τους αστυνομικούς φίλους του, αποδεικνύοντας ότι συμμετέχουν σε παρακρατική λειτουργία κατάχρησης εξουσίας και εκτροπής, αφού σε συνέχεια των δηλώσεών του Φλωρίδης και Σεβαστίδης προβαίνουν σε ανυπόστατες ανακοινώσεις για τέλεση αδικημάτων και αυτόφωρες δικογραφίες)

– Ήταν ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης όταν ο Υφυπουργός του Τσακίρης υπέγραψε απόφαση (Απρίλιος 2023) για την αναδρομική «νομιμοποίηση» δαπανών για το μπάζωμα και εκταμίευση 647.000 ευρώ προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας

– την ώρα που οι υποκλοπές αναδεικνύονται ως πράξη συνδεδεμένη με Κατασκοπεία για λογαριασμό ξένου Κράτους, του Ισραήλ, ο ίδιος, παρακολουθούμενος, συσφίγγει σχέσεις με την Κυβέρνηση του Ισραήλ, δηλώνει ότι είναι δικαιολογημένος ο βομβαρδισμός νοσοκομείων στη Γάζα και διατρανώνει ότι δεν τον απασχολεί η παρακολούθησή του από το Predator

– Προ των καταιγιστικών αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει ότι το ρουσφέτι είναι αρχαία πρακτική και φύεται στην χώρα από καταβολής της, σε πλήρη στοίχιση με την γραμμή Μητσοτάκη

– Από τη θέση Υπουργού δηλώνει ότι είναι «ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι διαβίβασε φάκελο», ότι οι δικογραφίες είναι «για γέλια» και όλα είναι «ανοησίες»

– Ο ίδιος το καλοκαίρι του 2024, όταν με παραδικαστικό τρόπο θάψανε την δικογραφία των Υποκλοπών, που πλέον έρχεται και σκάει πάνω τους ως κακούργημα κατασκοπείας, ήρθε στη Βουλή κομπάζοντας ότι δεν υπάρχει Έγκλημα και ότι πρέπει όλοι να ζητήσουμε συγνώμη από τον ανηψιό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, που καρατομήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τον Πρωθυπουργό που «δεν γνώριζε».

Αυτά για αρχή. Είναι πολλά ακόμη.

Καλή χώνεψη, κύριε Μητσοτάκη.

Και την επόμενη φορά που θα πείτε «Φτάνει πια», να κοιτάτε τον καθρέφτη σας και όχι την κάμερα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου