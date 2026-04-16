Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο κόσμος συζητάει ολοένα και περισσότερο πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση»

«Νομίζω παρακολουθήσαμε μία από τις πιο άθλιες πρωθυπουργικές ομιλίες. Είναι όμως και από τις τελευταίες πρωθυπουργικές ομιλίες, οπότε μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για αυτή την ηθική πάνω από όλα αθλιότητα», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το Κράτος Δικαίου, την οποία είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε από το βήμα της Βουλής, ότι «η αντίληψη του πρωθυπουργού για το Κράτος Δικαίου είναι ότι Κράτος Δικαίου σημαίνει να μην σβήνουν οι κλήσεις της Τροχαίας και να δημοσιεύονται πιο γρήγορα οι διαθήκες», επισημαίνοντας ότι «έχουμε εντελώς άλλη αντίληψη για το τι είναι Κράτος Δικαίου και έχει ευτυχώς εμπεδωμένη άλλη αντίληψη ο ελληνικός λαός που έχει δημοκρατική ιστορία, δημοκρατική μνήμη, αγώνες και βαθιά δημοκρατική αίσθηση του ότι όταν ένας πρωθυπουργός βουτηγμένος στα σκάνδαλα, στα εγκλήματα στα κακουργήματα και τις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης την οποία διευθύνει, παριστάνει και προφασίζεται ότι τα βάζει δήθεν με το βαθύ κράτος, στα αλήθεια αυτό που ομολογεί, είναι η εμπλοκή του στην οικοδόμηση του βαθέως παρακράτους».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση ότι «ο κόσμος συζητάει ολοένα και περισσότερο πώς θα φύγετε, γιατί σας βλέπει γαντζωμένους στην εξουσία και στο χρήμα που είναι συνδεδεμένο με την εξουσία. Σας βλέπει να μη θέλετε να προσφύγετε στη δημοκρατική λύση που είναι οι εκλογές. Σας βλέπει να προσπαθείτε να πειθαναγκάσετε θεσμούς να ενεργούν κατά τα θελήματά σας και σας βλέπει έτσι επικίνδυνους, όπως επικίνδυνο είναι κάθε καθεστώς την ώρα που πέφτει».

Άσκησε δριμεία κριτική στη ΝΔ, για το πώς κρίνει το Κράτος Δικαίου, λέγοντας ότι «σίγουρα δεν κάνει μια χώρα Κράτος Δικαίου, απλώς το να μην μπορεί να σβήσει κάποιος μια κλήση. Αυτό είναι το αυτονόητο» ενώ έκανε αναφορά στο τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή τον Μάρτιο του 2021, όταν «το αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός της κ. Μπακογιάννη, χτύπησε και σκότωσε τον νεαρό Ιάσονα».

Στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «δεν μπορεί να λέγεται Κράτος Δικαίου ένα κράτος στο οποίο το κυβερνών κόμμα χρωστάει στις τράπεζες 550 εκατ. ευρώ, χωρίς συνέπειες, χωρίς κατασχέσεις, μόνο με διευθετήσεις και με συνεννοήσεις, ποιες; Να δώσετε και τρίτη θητεία στον πολύ κύριο Στουρνάρα, τον πρώην υπουργό Οικονομικών σας, σε εκείνον που κατά την έναρξη της θητείας του το 2012, είπε ότι «η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης». Έναν άνθρωπο λοιπόν, που βάλει κατά του δικαιώματος στη στέγη και την πρώτη κατοικία, αυτόν θέλετε να επιβραβεύσετε, την ώρα που αμφισβητείτε το δικαίωμα στη στέγη τετρακοσίων ανθρώπων που ζουν στα προσφυγικά».

Σημείωσε ότι «είναι σαφές ότι δεν είναι Κράτος Δικαίου το κράτος στο οποίο οι ευάλωτοι διώκονται για ανύπαρκτα αδικήματα» και συμπλήρωσε: «Δεν είναι Κράτος Δικαίου το κράτος στο οποίο οι υπουργοί υποθάλπονται, δεν είναι Κράτος Δικαίου το κράτος το οποίο, όποιοι είναι πολιτικοί φίλοι, διορίζονται σε δημόσιες θέσεις ακόμη και χωρίς πτυχία, δεν είναι Κράτος Δικαίου το κράτος το οποίο προάγεται ένας βουλευτής γιατί συμμετείχε στη συγκάλυψη ενός σκανδάλου μεγατόνων, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν λέει να σας αφήσει. Και όταν αποκαλύπτεται ότι παρανόμως διορίστηκε σε θέσεις επιστήμονα χωρίς τα δέοντα προσόντα, τότε ζητάει τα ρέστα και επικαλείται την εξωτερική του εμφάνιση, αν είναι δυνατόν, ως προσόν που οδήγησε στην πρόσληψή του σε δημόσια θέση και στην εκταμίευση δημοσίου χρήματος».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε σήμερα να έχει ανακοινώσει τι καταλογίζει στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και «πώς αντιμετωπίζεται ένα πρόσωπο που αποδεδειγμένα ενεπλάκη σε αδικήματα διαφθοράς». «Θα συμβούλευα τον πρωθυπουργό να ακούσει πώς μιλάει ο κ. Λαζαρίδης, που τον κρατάει ακόμα στη θέση του», πρόσθεσε.

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διερωτήθηκε αν «είναι Κράτος Δικαίου το κράτος που υποθάλπει τον υπαίτιο υπουργό του εγκλήματος των Τεμπών, τους υπαίτιους υπουργούς της εγκληματικής οργάνωσης Βορίδη-Αυγενάκη… Είναι Κράτος Δικαίου αυτό στο οποίο οργανώνεται κάθε φορά “μαϊμού” ανακριτικές επιτροπές για δήθεν πλημμελήματα; Και παραιτούνται δικαστικοί λειτουργοί καταγγέλλοντας τις παρεμβάσεις στο έργο τους;».