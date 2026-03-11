Το «αντίο» του Νικήτα Κακλαμάνη στον Γιώργο Μαρίνο: «Πάντα πρώτος στην καρδιά μας»

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών την Τρίτη (10.03.2026) και πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου έσπευσε να τον αποχαιρετήσει δημοσίως. Ανάμεσά τους ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτισε, μέσω του Facebook τον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με μία συγκινητική ανάρτηση το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

η νύχτα θα βρει την πλατεία

ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα

χαμογελά στην πελατεία

(…)

Κουβέντες στην τύχη για κάποιον Μαρίνο

που κάνει τον κλόουν και τον θεατρίνο

και πάλι τραγούδια μαζί με φιλιά

στους δρόμους, στα πάρκα, σε κάποια σκαλιά

(…)

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κανείς δε θα μείνει εδώ γύρω

κι εγώ μοναχός μου όπως πρώτα

σε κάποια καρέκλα θα γείρω

(…)

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κι εγώ ο πολύς ο σπουδαίος

θα φύγω απ’ την πίσω πόρτα

σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος»

Βίντεο από το αρχείο της ΕΡΤ: «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα»

Ένας μοναδικός και πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ο “πατέρας” του ζωντανού show στην Ελλάδα, δε θα μπορούσε ποτέ να φύγει σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος.

Ο Γιώργος Μαρίνος περήφανος, πολυσχιδής και πάντα πρώτος στην καρδιά μας, κλείνει τα φώτα της πλατείας, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο δώρο: την Τέχνη του και τις αναμνήσεις της που χαράχθηκαν στην ψυχή μας.

Καλό του ταξίδι…», έγραψε ο Νικήτας Κακλαμάνης στην ανάρτησή του για τον Γιώργο Μαρίνο.