7o Culinary Journeys στο Daios Cove: Στην Κρήτη δίνουν ραντεβού οι κορυφαίοι μισελενάτοι chefs

Στο κατώφλι της έβδομης χρονιάς τους, τα Culinary Journeys στο Daios Cove εξελίσσονται σε έναν πολυδιάστατο γαστρονομικό θεσμό που υφαίνει ένα πλούσιο μωσαϊκό πολιτισμών και γεύσεων.

Αποτίνοντας φόρο τιμής στην παγκόσμια και ελληνική γαστρονομική σκηνή, υποδέχονται εξέχοντες chefs από τα πλέον αναγνωρισμένα εστιατόρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι διακεκριμένοι αυτοί δημιουργοί θα μεταμορφώσουν τα εστιατόρια Ocean Restaurant και RHO του Daios Cove σε επίκεντρα γαστρονομικής έκφρασης, εμπλουτίζοντας την κουλτούρα του ξενοδοχείου με καινοτόμες προτάσεις εμπνευσμένες από τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας.

Το line up από τους διεθνείς chefs που θα φιλοξενηθούν στα Culinary Journeys 2025 περιλαμβάνει παγκόσμια αστέρια της γαστρονομίας όπως οι πολυβραβευμένοι Kei Kobayashi του τριάστερου Kei Restaurant στο Παρίσι και ο Ángel León του τριάστερου Aponiente στην Κάντιθ, μια πρωτοποριακή φυσιογνωμία στην ισπανική γαστρονομία που διακρίνεται για τη βιώσιμη καινοτομία στην «κουζίνα της θάλασσας», θέμα το οποίο προβλήθηκε πρόσφατα στην σειρά Chef’s Table του Netflix.

Ξεχωριστές συγκινήσεις θα χαρίσουν, επίσης, ο Jean-Philippe Blondet του τριάστερου Alain Ducasse at The Dorchester στο Λονδίνο σε ένα 4 hands dinner με τον Amaury Bouhours του παριζιάνικου διάστερου Le Meurice, ο Paco Méndez από το μισελενάτο εστιατόριο COME στην Βαρκελώνη και ο Jean-Philippe Berens, ο chef στο εστιατόριο-αποκάλυψη Ducasse sur Seine, το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς στην διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού πέρσι.