Συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα ταψιού με φύλλο κρούστας

Το πιο αγαπημένο σνακ, δηλαδή το τόστ, σε μορφή πίτας, είναι αυτή η ζαμπονοτυρόπιτα με φύλλο κρούστας.

Συνδυάζουμε έτσι, την την παράδοση του φύλλου με πιο καθημερινά υλικά όπως το ζαμπόν και τα κίτρινα τυριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι και νόστιμη και πολύ πρακτική στη μεταφορά της για κατανάλωση στο σχολείο ή στη δουλειά.

Τραγανή με πλούσια γέμιση, ιδανική και για τα τραπέζια μας.

Με αυτή τη συνταγή είναι πολύ εύκολη στην προετοιμασία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζαμπονοτυρόπιτα με φύλλο κρούστας

Υλικά:

300 γρ. φύλλα κρούστας

200 γρ. ζαμπόν, σε κύβους

250 γρ. τυρί (κασέρι ή gouda), τριμμένο

2 αυγά

200 γρ. γάλα

30 γρ. ελαιόλαδο

20 γρ. βούτυρο, λιωμένο

αλάτι – μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Σε μπολ αναμειγνύουμε το ζαμπόν με το τριμμένο τυρί, δημιουργώντας τη βάση της γέμισης.

Σε ξεχωριστό σκεύος χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι.

Λαδώνουμε ελαφρά το ταψί και στρώνουμε τα μισά φύλλα κρούστας, αλείφοντας το καθένα με ελαιόλαδο και βούτυρο για να δημιουργήσουμε τραγανές στρώσεις.

Απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση ζαμπόν και τυριού και τη σκεπάζουμε με το μείγμα αυγών και γάλακτος.

Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας τα επίσης, ένα -ένα.

Ψήνουμε μέχρι η πίτα να φουσκώσει ελαφρά και να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα, για περίπου 1 ώρα.

Αφήνουμε να σταθεί πριν την κόψουμε, ώστε να σταθεροποιηθεί η γέμιση.