Tasteit

Συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα ταψιού με φύλλο κρούστας

Και κίτρινα τυριά
Ζαμπονοτυρόπιτα
Ζαμπονοτυρόπιτα
Ηλιάνα Σκιαδά
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το πιο αγαπημένο σνακ, δηλαδή το τόστ, σε μορφή πίτας, είναι αυτή η ζαμπονοτυρόπιτα με φύλλο κρούστας.

Συνδυάζουμε έτσι, την την παράδοση του φύλλου με πιο καθημερινά υλικά όπως το ζαμπόν και τα κίτρινα τυριά.

Είναι και νόστιμη και πολύ πρακτική στη μεταφορά της για κατανάλωση στο σχολείο ή στη δουλειά.

Τραγανή με πλούσια γέμιση, ιδανική και για τα τραπέζια μας.

Με αυτή τη συνταγή είναι πολύ εύκολη στην προετοιμασία της.

Ζαμπονοτυρόπιτα με φύλλο κρούστας

Υλικά:

  • 300 γρ. φύλλα κρούστας
  • 200 γρ. ζαμπόν, σε κύβους
  • 250 γρ. τυρί (κασέρι ή gouda), τριμμένο
  • 2 αυγά
  • 200 γρ. γάλα
  • 30 γρ. ελαιόλαδο
  • 20 γρ. βούτυρο, λιωμένο
  • αλάτι – μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Σε μπολ αναμειγνύουμε το ζαμπόν με το τριμμένο τυρί, δημιουργώντας τη βάση της γέμισης.

Σε ξεχωριστό σκεύος χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι.

Λαδώνουμε ελαφρά το ταψί και στρώνουμε τα μισά φύλλα κρούστας, αλείφοντας το καθένα με ελαιόλαδο και βούτυρο για να δημιουργήσουμε τραγανές στρώσεις.

Απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση ζαμπόν και τυριού και τη σκεπάζουμε με το μείγμα αυγών και γάλακτος.

Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας τα επίσης, ένα -ένα.

Ψήνουμε μέχρι η πίτα να φουσκώσει ελαφρά και να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα, για περίπου 1 ώρα.

Αφήνουμε να σταθεί πριν την κόψουμε, ώστε να σταθεροποιηθεί η γέμιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
118
100
96
88
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo