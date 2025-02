Naked Athens: Φύσηξε αέρας ανανέωσης στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης

Η Χριστίνα Φωκά και ο Θάνος Κρίμπουρας, το δίδυμο δηλαδή που βρίσκονται πίσω από το Naked Athens, έχουν όραμα. Κι αυτό το καταλαβαίνεις όταν βρεθείς εκεί και δεις πόσο έχει αλλάξει, μετά την ανανέωση στον χώρο και στο concept.

Ναι μεν όλα περιστρέφονται γύρω από την κεντρική μπάρα, αλλά το εσωτερικό έχει αναβαθμιστεί, αποκτώντας μια πιο σοφιστικέ και σέξι διάσταση, ενώ ανανεωμένη είναι και η cocktail λίστα του.

Και αυτή η αναγέννηση δεν είναι επιφανειακή: η Χριστίνα και ο Θάνος πιστεύοντας ότι το Naked Athens πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο εξέλιξης, πόνταραν σε μια ενδυνάμωση εκ των έσω.

Το εργαστήριο

Σε ένα κοντινό δρόμο, μερικά στενά πιο κάτω από την πλατεία Αγίας Ειρήνης, λοιπόν, έστησαν το Naked Athens Experimental Hub, ένα εργαστήριο στο οποίο αφενός μεν κάνουν τις ζυμώσεις και τα μαγειρέματα για το μπαρ αφετέρου το χρησιμοποιούν ως χώρο διοργάνωσης σεμιναρίων, παρουσιάσεων, tastings και mixology workshops, αλλά και ως μίνι φυτώριο: σε μεγάλους μεταλλικούς φοριαμούς, με τον κατάλληλο φωτισμό, καλλιεργούν βότανα και φύτρες, συστατικά πολύτιμα για τα νόστιμα cocktails τους, αλλά και για τα πιάτα τους.

Σε λίγο καιρό εδώ θα φτιάχνονται και θα ψήνονται και τα ψωμιά τους, ενώ μια γωνία είναι αφιερωμένη στην σειρά από φανταστικά, exclusively designed t-shirts και αξεσουάρ με το logo NKDATHENS.

Plus, εδώ είναι το σημείο που γίνεται η ανακύκλωση των συστατικών και επιτυγχάνεται το minimum waste με τα leftovers να επεξεργάζονται και να παίρνουν νέα, βρώσιμη μορφή, όπως για παράδειγμα τα κράκερς τα οποία φτιάχνονται από ότι έχει περισσέψει από τα ακτινίδια. Η βιωσιμότητα δεν είναι απλά κανόνας για το Naked Athens και την ομάδα του, αλλά βασικός τρόπος λειτουργίας και στάση ζωής.

Το φαγητό

Λίγα μπαρ αφιερώνουν τόσο χρόνο, κόπο και ενέργεια στις γεύσεις που συνοδεύουν τα κοκτέιλς, αλλά η Χριστίνα και ο Θάνος, καλοφαγάδες και οι δύο, είναι οπαδοί της άποψης πως το φαγητό μπορεί να αναδείξει τα ποτά τους στο έπακρο και το αντίστροφο. Για αυτόν τον λόγο εμπιστεύτηκαν τη σεφ Αγγελίνα Παπαδάκη (τη γνωρίσαμε στο Fine Mess), η οποία έχει δημιουργήσει ένα μενού με βάση την ελληνική παράδοση και το προσωπικό της στυλ, ενώ φτιάχνει το δικό της ψωμί, παγωτό, τυρί και γιαούρτι.

Το ποτό του, λοιπόν, μπορεί κανείς να το συνοδεύσει με comfort χειροποίητες γκόγκλιες cacio e pepe με ξηρή μυζήθρα και μαύρο πιπέρι, με λαδένια Κιμώλου ή τρυφερό χοιρινό rib eye με μπαχαρικά γύρου και πιτάκια για να φτιάξει το δικό του τυλιχτό, καθώς και «nachos» από χειροποίητο φύλλο με ντιπ σπανακόπιτας στο πλάι, αλλά και μουσακά «φυλακισμένο» μέσα σε τραγανές κροκέτες.

Τα επιδόρπια παίζουν εξίσου καλά με τις γευστικές μας μνήμες, ειδικά η πρωτότυπη μπουγάτσα με κρέμα και παγωτό Milko που σε διακτινίζει απευθείας στα σχολικά χρόνια. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο all day menu, που είναι πραγματικά value for money, αλλά κρατήστε στο μυαλό σας πως πέρα από αυτό στο Naked Athens σερβίρουν και brunch από νωρίς με αιγαιοπελαγίτικο καγιανά, αυγά μάτια με χειροποίητο χαρουπόψωμο και δικό τους κατσικίσιο τυρί, λουκουμάδες με μανούρι και fermented μέλι, κουλούρι Θεσσαλονίκης με σπανάκι και ποσέ αυγά και τηγανίτες με χειροποίητη πραλίνα. Και ναι, αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για το ότι επικρατεί το αδιαχώρητο στα τραπεζάκια έξω.

Τα ποτά

Η cocktail list θυμίζει στυλάτο περιοδικό με high end φωτογραφίες και περιλαμβάνει 10 larger than life classics, προσαρμοσμένα στο πνεύμα του Naked Athens και χωρισμένα στις κατηγορίες Uncovered και τα Discovered. Η πρώτη ομάδα αφορά τη συμπερίληψη- αποκάλυψη των φρούτων, καθώς περιλαμβάνει κοκτέιλς που φτιάχνονται από όλα τα μέρη τους, όπως για παράδειγμα το Kiwi G&T, ένα αναπάντεχα γευστικό mix με βάση το gin όπου το ακτινίδιο κυριαρχεί τόσο στο ίδιο το ποτό ποτό όσο και στη γαρνιτούρα – θυμάστε τα κράκερς από ακτινίδιο που αναφέραμε πιο πάνω;

Τα διάφανα Discovered, από την άλλη, αποτελούν ένα γρίφο για εκείνον που θα τα επιλέξει, μιας και τον βάζουν στο τρυπάκι να ανακαλύψει τα συστατικά – από αυτά ξεχωρίσαμε το κομψό Apple not Martini και το πεντανόστιμο Strawberry Bloody Mary. Ενώ το χρώμα απουσιάζει, τα αρώματα και η γεύση, χάρη στο μαγείρεμα των συστατικών και στις προσεγμένες αποστάξεις είναι τόσο εντυπωσιακά που δημιουργούν αίσθηση.

Εκτός από τα ποτά, ηχηρό παρών δίνει και το κρασί. Η κάβα του Naked Athens περιλαμβάνει αρκετές επιλογές από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα και συνεχώς εμπλουτίζεται, χάρη στη φροντίδα των ιδιοκτητών του. Κι επειδή το ψάχνουν πολύ το θέμα, έχουν προχωρήσει σε δικές τους αποκλειστικές εμφιαλώσεις σε συνεργασία με τα οινοποιεία Μάρκου, Λαφαζάνη και Γραμμένου και πλέον διαθέτουν τρία λευκά, δύο ροζέ και δύο κόκκινα, που ταιριάζουν πολύ με το φαγητό. Φυσικά, δεν μένουν μόνο εκεί: μάθαμε ότι προσεχώς θα επεκταθούν και στην μπύρα, οπότε σύντομα θα έχουμε ακόμη έναν λόγο να το επισκεφτούμε.

Κρατήστε στο μυαλό σας πως πίσω από τη μπάρα του Naked Athens πολύ συχνά βρίσκονται mixologists από σπουδαία μπαρ του εξωτερικού και αυτή είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσει κανείς – στις 14 Φεβρουαρίου θα υποδεχτούν το 1930 Cocktail Bar από το Μιλάνο και το Nouvelle Vague Cocktail Bar από τα Τίρανα, δίνοντας στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου τη fun διάσταση που της αξίζει.

NAKED ATHENS, Πλατεία Αγίας Ειρήνης 2

τηλ. 2103219310