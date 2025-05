Tα πολυαναμενόμενα Stirring Stars events επιστρέφουν

Στις 20 Μαΐου τα exclusive Stirring Stars events επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στο Mandarin Oriental, Costa Navarino, με στόχο να προσφέρουν μοναδικές βραδιές αφιερωμένες στην υψηλή γαστρονομία και την οινογνωσία στον ατμοσφαιρικό χώρο του εστιατορίου “The Private Kitchen”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα τέλη αυτού του μήνα, λοιπόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, το resort θα συγκεντρώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ονόματα της διεθνούς γαστρονομίας, καθώς και φημισμένα wine houses και θα επιβεβαιώσει ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις των εκλεκτών απολαύσεων.

Έχοντας θέα στον κόλπο του Ναυαρίνου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή γαστρονομική – οινική εμπειρία: ο executive chef του Mandarin Oriental, Costa Navarino, Bertrand Valegeas και η ομάδα του υποδέχονται τους βραβευμένους guest chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα γευστικό ταξίδι εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία και την ιστορία κάθε καλεσμένου. Κάθε δείπνο αποτελεί μια ξεχωριστή αφήγηση γεύσεων, ειδικά σχεδιασμένη για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

Στις 20-21 Μαΐου, ο Andreas Caminada, ο διάσημος Ελβετός chef, έρχεται από το εστιατόριο βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin εστιατόριο Schloss Schauenstein για να αποδείξει πως η ελβετική παράδοση και οι σύγχρονες τάσεις μπορούν να «πλέκονται» αρμονικά. Κατόπιν, στις 6-7 Ιουνίου, ο Maxime Gilbert, ο εμπνευστής του εστιατορίου Écriture στο Χονγκ Κονγκ (δύο αστέρια Michelin) παρουσιάζει μια μοντέρνα εκδοχή της γαλλικής κουζίνας στο The Private Kitchen, μέσα από καινοτόμα πιάτα και τεχνικές υψηλού επιπέδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επόμενος στη σειρά ο Julien Royer (4-5 Ιουλίου), από το τριάστερο εστιατόριο Odette της Σιγκαπούρης, θα δημιουργήσει μοναδικά πιάτα που συστήνουν μια εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία βασισμένη στη βιωσιμότητα και την αξιοποίηση εποχικών υλικών.

Στα μέσα Ιουλίου (12-13 Ιουλίου) τη σκυτάλη παίρνει ο Pascal Barbot, φέρνοντας στο Τhe Private Kitchen τη δημιουργικότητά του και την ξεχωριστή προσέγγισή του πάνω στη γαλλική κουζίνα, χαρακτηριστικά που έχουν αναδείξει το εστιατόριο Astrance (τρία αστέρια Michelin) ανάμεσα στα κορυφαία στο Παρίσι.

Ακολουθεί στις 27 Ιουλίου – 1 Αυγούστου, ο Daniele Cason. Πρόκειται για τον πολυβραβευμένο μετρ της ιταλικής κουζίνας και δημιουργό του βραβευμένου The Pizza Bar on 38th του Mandarin Oriental, Tokyo, ο οποίος επιστρέφει στο Pizza Sapienza by Daniele Cason με ένα μενού degustation με την πιο λαχταριστή εκδοχή της αγαπημένης ιταλικής πίτσας.

3-4 Αυγούστου, έρχεται ο Nicolas Guercio, executive pastry chef του Lutetia στο Παρίσι, ο οποίος προσκαλεί τους επισκέπτες του Mandarin Oriental, Costa Navarino σε μια γλυκιά γευστική εμπειρία με παραδοσιακές, αλλά και σύγχρονες γεύσεις. Στα τέλη Αυγούστου (29-30) τις εντυπώσεις θα κλέψουν ο chef Αστέριος Κουστούδης και o chef de cuisine Νίκος Λειβαδιάς από το βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin Tudor Hall, παρουσιάζοντας ένα 6-hands dinner, στο οποίο κυριαρχούν οι ερμηνείες της ελληνικής κουζίνας του σήμερα, μέσα από τη δική τους, ξεχωριστή ματιά.

Η αυλαία θα πέσει στις 14-15 Σεπτεμβρίου, με τη chef Fanny Rey και τον pastry chef Jonathan Wahid από το γαλλικό εστιατόριο Auberge de Saint-Remy (δύο αστέρια Michelin), οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο και άκρως εντυπωσιακό μενού που θα εντυπωσιάσει.

Από τα Stirring Stars, φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα Wine Events με εμβληματικά διεθνή wine και champagne houses να αναλαμβάνουν τα ηνία του The Private Kitchen, παρουσιάζοντας τις πιο χαρακτηριστικές ετικέτες τους και αποκαλύπτοντας τη μοναδική ταυτότητα κάθε brand. Κατά τη διάρκεια των δείπνων, εκπρόσωποι των οινοποιείων καθοδηγούν τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι μέσα από terroirs, ξεχωριστές ποικιλίες και φιλοσοφίες παραγωγής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε οίνου, αλλά και τη διαχρονική τέχνη της οινοποίησης.

Έχουν ήδη προηγηθεί δύο βραδιές, αφιερωμένες στον οίκο Pol Roger, έναν από τους πιο εμβληματικούς παραγωγούς σαμπάνιας, με εκλεκτές αφρώδεις ετικέτες που ξεχωρίζουν για την κομψότητα και τη φινέτσα τους και στο Domaine Skouras που παρουσίασε μια ευρεία γκάμα εκλεκτών ετικετών που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα και την παράδοση της Πελοποννήσου.

Στις 20-21 Ιουνίου, η συνεργασία των δύο διάσημων οίκων Billecart-Salmon και Kaviari θα προσφέρει μια βραδιά γεμάτη εκλεκτή σαμπάνια συνοδευόμενη από ένα ξεχωριστό μενού, ενώ στις 27-28 Ιουνίου το Château Canon και το Château Rauzan Ségla, δύο από τα πιο διάσημα châteaux του Μπορντώ θα παρουσιάσουν τις εμβληματικές ετικέτες τους, αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και την εξαιρετική ποιότητα που τα καθιστούν κορυφαία στην οινική σκηνή.

11 και 12 Σεπτεμβρίου το Κτήμα Αργυρού έρχεται από τη Σαντορίνη για να μυήσει τους λάτρεις του κρασιού στον κόσμο των κυκλαδίτικων ποικιλιών και των ξεχωριστών ετικετών του, μέσα από δύο ημέρες γεμάτες από τα αρώματα του νησιού. Τέλος 19-20 Σεπτεμβρίου, ο διεθνής οινικός οίκος Opus One έρχεται για να προσφέρει στους επισκέπτες του Mandarin Oriental, Costa Navarino μια μοναδική οινική εμπειρία με μερικά από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου.

Για κρατήσεις στα events μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο +302723099888 ή μέσω email στο mocna-guestexperience@mohg.com.