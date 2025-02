To Gallina στη λίστα του 50 Best Discovery

Ένας ακόμη θεσμός της παγκόσμιας γαστρονομίας, αυτή τη φορά το 50 Best Discovery, εντοπίζει και κατατάσσει στις επιλογές του το εστιατόριο Gallina κι αυτό συμβαίνει μόλις ένα χρόνο μετά από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Μόλις χθες (26.02.2025) ανακοινώθηκε η λίστα των νέων 50 Best Discovery, με το εστιατόριο, το οποίο έγινε talk of the town με το που άνοιξε, να ξεχωρίζει για τα πιάτα του που φέρουν την υπογραφή και την εμπειρία του σεφ Παύλου Κυριάκη και τα οποία συνδυάζουν «παραδοσιακές και μοντέρνες τεχνικές που τοποθετούν την κουζίνα του στο σταυροδρόμι του κλασσικού και σύγχρονου».

Η φιλοσοφία του Gallina περιστρέφεται γύρω από την αυθεντική πρώτη ύλη, τη γεύση, την ξεχωριστή προσέγγιση στο κρασί, την Τέχνη και το λειτουργικό design, την προσοχή στην λεπτομέρεια και φυσικά το σέρβις υψηλού επιπέδου.

H ποιότητα και η δημιουργικότητα χαρακτηρίζουν τα πάντα, από το μενού, τη διακόσμηση, τη λίστα κρασιού και την cocktail list, μέχρι τις μουσικές επιλογές και τα σκεύη, πολλά από τα οποία είναι tailor made.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρουμε πως το 50 Best Discovery είναι μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει μια ευρεία και ποικιλόμορφη επιλογή προτάσεων – από μικρά, τοπικά έως fine dining εστιατόρια και από ξενοδοχεία με ιδιαίτερο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα έως σπουδαία μπαρ.

Λειτουργεί ουσιαστικά ως ο προθάλαμος της ετήσιας κατάταξης των World’s 50 Best – των κορυφαίων εστιατορίων, μπαρ και ξενοδοχείων στον κόσμο που ξεχωρίζουν για την υψηλή τους αξία στον τομέα της φιλοξενίας και γαστρονομίας. Για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα του 50 Best Discovery σημαίνει ότι έχουν ψηφιστεί από τους κριτικούς και ειδικούς που διαμορφώνουν τις φημισμένες λίστες World’s 50 Best Restaurants, World’s 50 Best Bars και World’s 50 Best Hotels.

Το Gallina εντάχθηκε πρόσφατα και στην λίστα των προτεινόμενων εστιατορίων για την Αθήνα στον οδηγό Michelin και επίσης βραβεύθηκε με δύο αστέρια στα Best Restaurant Awards από τo FNL.

Μάρκου Μπότσαρη 49, Αθήνα, τηλ. 2109237425

Online κρατήσεις: https://www.gallina.gr/reservations