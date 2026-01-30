Tasteit

Affogatο: Το ιταλικό επιδόρπιο με μόνο 2 υλικά

Παγωτό και καφέ
Ηλιάνα Σκιαδά

Δεν θα χρειαστεί να ξαναρωτήσετε, γλυκό ή καφέ μετά το δείπνο, αφού αυτό το γλύκισμα, είναι και τα δύο.

Είναι ο πεντανόστιμος και ο ευκολότερος τρόπος να μετατρέψετε τον καφέ σε επιδόρπιο.

Το affogato είναι μια αποκάλυψη και στην Ιταλία, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο σεβασμό όπως και ο ίδιος ο καφές.

Είναι η πιο φινετσάτη λύση, για τις περιπτώσεις που δεν έχετε ετοιμάσει τίποτα για μετά το γεύμα.

Δύο μπάλες παγωτό βανίλια «πνιγμένες» σε ένα φρέσκο ​​σφηνάκι εσπρέσο και δίπλα ένα ιταλικό μπισκότι αμυγδάλου.

Affogato

Υλικά (για κάθε μερίδα):

  • 2 μπάλες παγωτό βανίλια
  • 1 σφηνάκι φρέσκο εσπρέσο 
  • ιταλικά μπισκότι πικραμύγδαλο

Εκτέλεση:

Βγάζουμε το παγωτό από την κατάψυξη για 5 έως 10 λεπτά για να μαλακώσει αρκετά ώστε να μπορούμε να βγάλουμε κουταλιές, εύκολα.

Βάζουμε δύο μπάλες παγωτό σε ένα μικρό ποτήρι ή μπολ.

Φτιάχνουμε τον εσπρέσσο σε ένα κανατάκι ή σε φλιτζάνι.

Ρίχνουμε τον ζεστό εσπρέσο απευθείας πάνω στο παγωτό (παρουσία του πελάτη).

Σερβίρουμε αμέσως, γαρνίροντας με τριμμένα μπισκότι αμαρέτι ή άλλα μπισκότα.

