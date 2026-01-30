Affogatο: Το ιταλικό επιδόρπιο με μόνο 2 υλικά

Δεν θα χρειαστεί να ξαναρωτήσετε, γλυκό ή καφέ μετά το δείπνο, αφού αυτό το γλύκισμα, είναι και τα δύο.
Είναι ο πεντανόστιμος και ο ευκολότερος τρόπος να μετατρέψετε τον καφέ σε επιδόρπιο.
Το affogato είναι μια αποκάλυψη και στην Ιταλία, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο σεβασμό όπως και ο ίδιος ο καφές.
Είναι η πιο φινετσάτη λύση, για τις περιπτώσεις που δεν έχετε ετοιμάσει τίποτα για μετά το γεύμα.
Δύο μπάλες παγωτό βανίλια «πνιγμένες» σε ένα φρέσκο σφηνάκι εσπρέσο και δίπλα ένα ιταλικό μπισκότι αμυγδάλου.
Affogato
Υλικά (για κάθε μερίδα):
- 2 μπάλες παγωτό βανίλια
- 1 σφηνάκι φρέσκο εσπρέσο
- ιταλικά μπισκότι πικραμύγδαλο
Εκτέλεση:
Βγάζουμε το παγωτό από την κατάψυξη για 5 έως 10 λεπτά για να μαλακώσει αρκετά ώστε να μπορούμε να βγάλουμε κουταλιές, εύκολα.
Βάζουμε δύο μπάλες παγωτό σε ένα μικρό ποτήρι ή μπολ.
Φτιάχνουμε τον εσπρέσσο σε ένα κανατάκι ή σε φλιτζάνι.
Ρίχνουμε τον ζεστό εσπρέσο απευθείας πάνω στο παγωτό (παρουσία του πελάτη).
Σερβίρουμε αμέσως, γαρνίροντας με τριμμένα μπισκότι αμαρέτι ή άλλα μπισκότα.