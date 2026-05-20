Συνταγή για παραδοσιακούς ρεβιθοκεφτέδες

Θυμίζουν το γνωστό μεσανατολίτικο φαλάφελ, αλλά με ξεκάθαρο ελληνικό χαρακτήρα και αρώματα βοτάνων.

Οι κεφτέδες αυτοί είναι από τους αγαπημένους μεζέδες της ελληνικής κουζίνας.



Έχουν βαθιές ρίζες στη νησιωτική κουζίνα.

Είναι ακόμα η απόλυτη έκφραση της σοφίας της λαϊκής γαστρονομίας, όπου τα όσπρια που θα περισσέψουν, μετατρέπονται σε κάτι τραγανό και νόστιμο.

Τα σερβίρουμε με σάλτσα γιαουρτιού ή ντομάτας.

Ρεβιθοκεφτέδες

Υλικά:

250 γρ. ρεβίθια (μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ)

100 γρ. κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

15 γρ. μαϊντανός

2 γρ. ρίγανη

60 γρ. ελαιόλαδο (και επιπλέον για το τηγάνισμα)

50 γρ. αλεύρι

αλάτι – μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Στραγγίζουμε καλά τα μουλιασμένα ρεβίθια και τα στεγνώνουμε ελαφρά.

Τα πολτοποιούμε σε επεξεργαστή τροφίμων μαζί με το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον μαϊντανό και τη ρίγανη μέχρι να δημιουργηθεί ένα σχετικά ομοιογενές, αλλά όχι τελείως, λείο μείγμα.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε μπολ και προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το αλεύρι, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε μέχρι να αποκτήσει η μάζα σταθερή υφή, που να πλάθεται εύκολα.

Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες και τους αφήνουμε για λίγο να «σταθούν», ώστε να δέσουν τα αρώματα και η υφή τους.

Τηγανίζουμε σε μέτρια προς δυνατή θερμοκρασία μέχρι να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή εξωτερική κρούστα, διατηρώντας στο εσωτερικό τους μια απαλή, αρωματική υφή.

Αποσύρουμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε ζεστούς.