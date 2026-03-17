Ανδρέας Μαυρομμάτης: Αντίο στον chef που καθιέρωσε την ελληνική κουζίνα στο Παρίσι

Η ξαφνική απώλεια του Ανδρέα Μαυρομμάτη πριν λίγες ημέρες ήταν μια θλιβερή είδηση που δεν αφορά μόνο τον διακεκριμένο σεφ, αλλά μια ολόκληρη αντίληψη για το πώς η κουζίνα μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας ταυτότητας.

Σε μια εποχή που η ελληνική παρουσία στο εξωτερικό παρέμενε περιορισμένη σε στερεότυπα, εκείνος επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο, χτίζοντας με συνέπεια μια ουσιαστική σχέση ανάμεσα σε αυτή και στη γαλλική γαστρονομική σκηνή.

Μια πορεία από την ανάγκη στη συνειδητή επιλογή

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Κύπρο και έφτασε στο Παρίσι το 1977 για να σπουδάσει Ψυχολογία και Κοινωνιολογία. Για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του εργάστηκε σε ελληνικά εστιατόρια, ξεκινώντας από τη λάντζα, ενώ κατόπιν πέρασε σταδιακά από όλα τα πόστα της κουζίνας. Αυτή η βιωματική σχέση με την εστίαση ήταν που τον οδήγησε στη συνειδητή απόφαση να ακολουθήσει τη μαγειρική, όχι ως επάγγελμα ανάγκης, μα ως μέσο έκφρασης. Η συγκεκριμένη εμπειρία δεν λειτούργησε απλώς ως επαγγελματική διέξοδος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώθηκε η βασική του στάση απέναντι στο φαγητό, την οποία ο ίδιος διατύπωνε με σαφήνεια: η γαστρονομία είναι κομμάτι του πολιτισμού και συνδέεται άμεσα με τον άνθρωπο, τη μνήμη και την εμπειρία.

Η δημιουργία ενός γαστρονομικού οικοσυστήματος

Το 1981, μαζί με τα αδέλφια του, άνοιξε αρχικά ένα παντοπωλείο μέσω του οποίου άρχισε να χτίζει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό. Ακολούθησε το μπιστρό Les Délices d’Aphrodite, εισάγοντας για πρώτη φορά συστηματικά ελληνικά προϊόντα και συνταγές στη ζωή των Γάλλων, χωρίς σκηνοθετημένες αναφορές, μεταφέροντας μια οικεία αίσθηση της ελληνικής και κυπριακής κουζίνας στην καρδιά του Παρισιού. Από εκεί και πέρα, η πορεία του διαμορφώθηκε με σταθερότητα.

Η δημιουργία της Maison Mavrommatis και η ανάπτυξη ενός δικτύου εστιατορίων και delicatessen σε γαλλικές πόλεις (Παρίσι, Νίκαια, Μασσαλία και Στρασβούργο) δεν αποτέλεσαν απλώς επιχειρηματική επιτυχία. Ήταν η σταδιακή εγκατάσταση μιας γαστρονομικής πρότασης που βασιζόταν στην πρώτη ύλη, στη μνήμη, στην παράδοση και στην ακρίβεια της γεύσης. Σήμερα, η αλυσίδα Mavrommátis σήμερα, διαθέτει 5 εστιατόρια και 10 καταστήματα ντελικατέσεν, ενώ το best seller προϊόν τους είναι αναμφισβήτητα η ταραμοσαλάτα τους, της οποίας η κατανάλωση φτάνει στα 150 κιλά κάθε μέρα.

Το αστέρι Michelin και η διεθνής αναγνώριση

Το εστιατόριο Mavrommatis τιμήθηκε με ένα αστέρι Michelin το 2018, το οποίο διατήρησε σταθερά έως το 2025, αποτελώντας το μοναδικό ελληνικό εστιατόριο στο Παρίσι με αυτή την κατάκτηση. Φυσικά, η διάκριση αυτή δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά η επιβεβαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας: να ενταχθεί η ελληνική και κυπριακή γαστρονομία στο διεθνές fine dining, χωρίς να χάσει την ταυτότητά της. Ο Μαυρομμάτης υπήρξε από τους πρώτους που αρνήθηκαν να παρουσιάσουν το μενού τους μέσα από φολκλόρ αναπαραστάσεις. Όπως ο ίδιος είχε επισημάνει, απέφυγε συνειδητά κάθε στερεοτυπική εικόνα και επέλεξε να αναδείξει μια σύγχρονη, ουσιαστική εκδοχή της. Η προσέγγισή του βασίστηκε στην ποιότητα της πρώτης ύλης, στη σύνδεση με τον παραγωγό και στη μεταφορά της οικιακής μνήμης στην τρέχουσα γαστρονομική γλώσσα Πιάτα όπως το αρνίσιο φιλέτο με χαλούμι ή οι αγκινάρες αλά πολίτα με τρούφα δεν λειτουργούσαν ως εντυπωσιασμός, αλλά ως απόδειξη ότι η δική μας παράδοση μπορεί να σταθεί ισότιμα στο πλαίσιο της υψηλής γαστρονομίας.

Ένας σεφ που ξεπέρασε τα όρια της κουζίνας

Ο Μαυρομμάτης δεν υπήρξε απλά επιτυχημένος εστιάτορας, αλλά σημείο αναφοράς για τον απόδημο ελληνισμό και την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Όπως τόνισε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απώλειά του αφήνει «σημαντικό κενό» όχι μόνο στη γαστρονομία, καθώς και στον ευρύτερο πολιτισμικό χώρο. Μαγείρεψε για Γάλλους προέδρους, συνεργάστηκε με προσωπικότητες της τέχνης και διαμόρφωσε μια νέα σχέση του γαλλικού κοινού με τις ελληνικές γεύσεις. Συνεργασίες και φιλίες με ανθρώπους όπως ο Κώστας Γαβράς και ο Ζορζ Μουστακί, καθώς και η παρουσία προσωπικοτήτων από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο στα εστιατόριά του, δεν λειτουργούν ως απλές αναφορές στη ζωή του, αλλά ως ενδείξεις της ευρύτερης επιρροής του έργου του. Παράλληλα, μέσα από το βιβλίο του «45 συνταγές από την Ελλάδα, φτιαγμένες με αγάπη», μετέφερε αυτή τη γνώση και στο οικιακό επίπεδο, συμβάλλοντας στη διάδοση της ελληνικής κουζίνας πέρα από τα όρια του εστιατορίου, εκφράζοντας με έναν ακόμη τρόπο την ανεξάντλητη εξωστρέφειά του.

Το κενό που θα παραμείνει

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 69 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα δίκτυο εστιατορίων, μια σχολή σκέψης και μια διαδρομή που άλλαξε την εικόνα της ελληνικής και κυπριακής γαστρονομίας στη Γαλλία και διεθνώς. Η κληρονομιά του δεν συνοψίζεται σε ένα αστέρι ή σε μια αλυσίδα εστιατορίων. Βρίσκεται στον τρόπο που σήμερα μιλάμε για την ελληνική κουζίνα εκτός συνόρων, χωρίς κλισέ, όπως κι ο ίδιος άλλωστε επιθυμούσε.