Συνταγή για τάρτα σοκολάτας με λικέρ αμαρέτο

Η σοκολάτα λατρεύεται σε μια τεράστια κλίμακα, από τα βάθη της Κεντρικής Αμερικής μέχρι το γειτονικό μας ζαχαροπλαστείο, για να μην πω περίπτερο.

Η σοκολάτα διανύει μια πορεία γεμάτη ιστορία, συμβολισμούς και απόλαυση.

Οι πρώτοι πολιτισμοί, όπως οι Μάγια και οι Αζτέκοι, δεν τη γνώριζαν ως γλυκό αλλά ως πολύτιμο ρόφημα, ακόμη και ως νόμισμα, αποδίδοντάς της σχεδόν, ιερή αξία.

Με την άφιξή της στην Ευρώπη, η σοκολάτα μεταμορφώνεται, γλυκαίνει και εξελίσσεται σε βάση για αμέτρητες δημιουργίες της ζαχαροπλαστικής.

Μία από αυτές είναι η τάρτα σοκολάτας — ένα γλυκό που συνδυάζει τη βουτυράτη τραγανή βάση με τη βελούδινη ένταση της σοκολατένιας γέμισης, που συναντά το ιταλικό λικέρ με άρωμα πικραμύγδαλου, το αμαρέτο.

Τάρτα σοκολάτας με αμαρέτο

Υλικά:

Για τη ζύμη:

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

200 γρ. βούτυρο

300 γρ. αλεύρι

1 αυγό

Για τη γέμιση:

500 γρ. κουβερτούρα

200 γρ. κρέμα γάλακτος

2 κρόκοι αυγών

1 αυγό

50 γρ. ζάχαρη

60 γρ. αμαρέτο

Εκτέλεση:

Για τη βάση: ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μείγμα και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 1 ώρα. Στη συνέχεια, την ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο και τη στρώνουμε σε ταρτιέρα διαμέτρου 22–24 εκ., καλύπτοντας καλά τη βάση και τα τοιχώματα, πιέζοντας με τα δάχτυλα.

Για τη γέμιση: λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος ανακατεύοντας μέχρι να γίνει λεία. Σε ξεχωριστό μπολ χτυπάμε τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα σοκολάτας. Προσθέτουμε το αμαρέτο και ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε τη γέμιση πάνω στη βάση της τάρτας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170 βαθμούς, για 15 λεπτά, ώστε το εσωτερικό να μείνει ελαφρώς υγρό.

Αφήνουμε να κρυώσει πριν σερβίρουμε, ώστε να αναδειχθούν πλήρως τα αρώματα της σοκολάτας και του αμαρέτο.