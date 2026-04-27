Συνταγή για μακρόστενα σκορδοψωμάκια

Τα breadsticks έχουν ιταλική καταγωγή.

Έρχονται από το Τορίνο του 17ου αιώνα, όπου δημιουργήθηκαν ως πιο εύπεπτο ψωμί.

Από τότε έγιναν συνοδευτικό, σνακ, ακόμα και «εργαλείο» για να μαζεύουμε τη σάλτσα από το πιάτο.

Εδώ αποκτούν χαρακτήρα αφού «βαπτίζονται» μέσα σε σκόρδο – βούτυρο αμέσως μόλις βγουν από τον φούρνο.

Το μυστικό είναι ο ατμός που δημιουργείται από το νερό που θα τοποθετήσουμε μέσα στον φούρνο, που δίνει αυτή τη λεπτή, τραγανή επιφάνεια στα ψωμάκια.

Μακρόστενα σκορδοψωμάκια

Υλικά:

240 ml χλιαρό νερό

40 γρ. μέλι

7 γρ. ξηρή μαγιά

60 γρ. βούτυρο λιωμένο

8 γρ. αλάτι

425 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

15 ml ελαιόλαδο

Για το βούτυρο σκόρδου:

60 γρ. βούτυρο

5 γρ. μαϊντανός

3 γρ. σκόρδο σε σκόνη

Εκτέλεση:

Σε μπολ ανακατεύουμε νερό και μέλι, προσθέτουμε τη μαγιά και αφήνουμε να ενεργοποιηθεί.

Ρίχνουμε το βούτυρο, το αλάτι και το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια λεία ζύμη.

Αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει για περίπου 1,5 ώρα.

Χωρίζουμε σε 12 κομμάτια και πλάθουμε μακρόστενα μπαστούνια.

Αφήνουμε να φουσκώσουν ξανά για 20 λεπτά.

Τοποθετούμε νερό σε μεταλλικό μπολ στον φούρνο για ατμό και ψήνουμε στους 220°C για περίπου 14 λεπτά.

Μόλις βγουν, τα αλείφουμε με το λιωμένο σκορδο–βούτυρο και σερβίρουμε ζεστά.