Συνταγή για τραγανό τόφου με σάλτσα πορτοκαλιού

Μια χορτοφαγική εκδοχή του αγαπημένου ασιατικού πιάτου, με γλυκόξινη και πικάντικη επίγευση.

Πρόκειται για παραλλαγή του “orange chicken” ενός από τα πιο δημοφιλή πιάτα της κινεζο–αμερικανικής κουζίνας, που γνωστό για τη χαρακτηριστική του γλυκιά, κολλώδη και έντονα αρωματική σάλτσα.

Στη σύγχρονη vegan γαστρονομία, το τόφου έχει καθιερωθεί ως ιδανική εναλλακτική, χάρη στην ικανότητά του να απορροφά γεύσεις και να αποκτά απολαυστική υφή όταν μαγειρεύεται σωστά.

Tο τόφου ψήνεται μέχρι να γίνει τραγανό εξωτερικά και στη συνέχεια καλύπτεται με μια πλούσια σάλτσα πορτοκαλιού που έχει σόγια, τζίντζερ και σκόρδο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο γεμάτο ένταση και ισορροπία, ιδανικό για σερβίρισμα με ρύζι ή κινόα.

Τραγανό τόφου με σάλτσα πορτοκαλιού

Υλικά (για 4 μερίδες):

Για το τόφου:

800 γρ. σκληρό τόφου

60 ml ελαιόλαδο

60 γρ. κορν φλάουρ

3 γρ. σκόνη σκόρδου (½ κ.γ.)

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

3 γρ. αλάτι

Για τη σάλτσα πορτοκαλιού:

15 ml λάδι καρύδας

3 σκελίδες σκόρδο (λιωμένες)

½ κ.γ. τριμμένο τζίντζερ

250 ml φυσικός χυμός πορτοκαλιού

70 γρ. καστανή ζάχαρη

60 ml σάλτσα σόγιας

60 ml ξίδι ρυζιού

2 κ.σ. κορν φλάουρ

30 ml κρύο νερό

Για το σερβίρισμα:

185 γρ. μαγειρεμένη κινόα ή ρύζι

25 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια (ψιλοκομμένα)

νιφάδες τσίλι ή μπούκοβο

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε πιέζοντας το τόφου για να απομακρύνουμε την περιττή υγρασία. Το τυλίγουμε σε απορροφητικό χαρτί και το τοποθετούμε ανάμεσα σε δύο βαριά αντικείμενα με φαρδιά επιφάνεια. Το αφήνουμε για περίπου 30 λεπτά.

Στη συνέχεια το κόβουμε σε μικρούς κύβους ή το «σπάμε» με τα χέρια σε ακανόνιστα κομμάτια.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το κορν φλάουρ, τη σκόνη σκόρδου, το ξύσμα πορτοκαλιού και το αλάτι. Βάζουμε το τόφου και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθεί καλά.

Απλώνουμε τα κομμάτια στο ταψί σε μία στρώση, αφήνοντας κενά μεταξύ τους, και ψήνουμε για 20–30 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα μισά του χρόνου, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια.

Όσο ψήνεται το τόφου, ετοιμάζουμε τη σάλτσα. Ζεσταίνουμε το λάδι καρύδας σε τηγάνι και σοτάρουμε το σκόρδο και το τζίντζερ μέχρι να απελευθερώσουν τα αρώματά τους.

Προσθέτουμε τον χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη, τη σάλτσα σόγιας και το ξίδι ρυζιού και αφήνουμε να σιγοβράσουν μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Σε ένα μικρό μπολ διαλύουμε το κορν φλάουρ στο κρύο νερό και το προσθέτουμε στη σάλτσα. Ανακατεύουμε μέχρι να δέσει και να αποκτήσει παχύρρευστη υφή.

Μόλις το τόφου είναι έτοιμο, το ρίχνουμε ζεστό μέσα στη σάλτσα και ανακατεύουμε απαλά ώστε να καλυφθεί πλήρως.

Σερβίρουμε πάνω από ρύζι ή κινόα και γαρνίρουμε με φρέσκο κρεμμυδάκι και νιφάδες τσίλι ή μπούκοβο.