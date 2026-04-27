Συνταγή για φιλέτο κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας

Πάμε να μεταμορφώσουμε το απλό, σε φανταστικά νόστιμο.

Ένα καθημερινό φιλέτο κοτόπουλου, γίνεται πιάτο ανταμοιβής.

Η ειδοποιός διαφορά είναι η χρυσή, τραγανή κρούστα παρμεζάνας που κάνει «κρατς».

Το στήθος του κοτόπουλου μένει ζουμερό και τρυφερό, εσωτερικά, ενώ η κρούστα είναι τυρένια.

Σερβίρουμε με φρέσκα φύλλα σαλατικών που ραντίζουμε με μία κλασική βινεγκρέτ.

Φιλέτο κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας

Υλικά (για 6 μερίδες):

6 φιλέτα κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και δέρμα (200 γρ. το καθένα)

125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 μεγάλα αυγά

1 κ.σ. νερό (για τα αυγά)

140 γρ. φρυγανιά τριμμένη ή panko

50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη και επιπλέον για το σερβίρισμα

60 γρ. βούτυρο (για το τηγάνι)

60 ml ελαιόλαδο (για το τηγάνι)

Εκτέλεση:

Απλώνουμε τα φιλέτα ανάμεσα σε λαδόκολλα και τα χτυπάμε μέχρι να φτάσουν σε πάχος, τα 6 χιλιοστά.

Ανακατεύουμε το αλεύρι με 2 κουταλάκια αλάτι και 1 κουταλάκι πιπέρι. Χτυπάμε τα αυγά με 1 κουταλιά νερό.

Αναμειγνύουμε τη φρυγανιά με την τριμμένη παρμεζάνα.

Πανάρουμε τα φιλέτα, περνώντας τα πρώτα από το αλεύρι, ύστερα από το αυγό και τέλος από την πανάδα με την παρμεζάνα, πιέζοντας ελαφρά για να κολλήσει η κρούστα.

Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε 1–2 κουταλιές βούτυρο με 1–2 κουταλιές ελαιόλαδο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά.

Τηγανίζουμε 2 φιλέτα κάθε φορά για 2–3 λεπτά, ανά πλευρά μέχρι να ψηθούν και να ροδίσει η κρούστα.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, για τα υπόλοιπα, προσθέτοντας κάθε φορά βούτυρο και λάδι στο τηγάνι.

Πασπαλίζουμε με επιπλέον παρμεζάνα και σερβίρουμε αμέσως.