Συνταγή για μύδια κοκκινιστά με πατάτες

Ένα ταπεινό γιαχνί με μύδια και πατάτες.

Η σάλτσα ντομάτας, παίρνει άρωμα από τις πιπεριές, πράσινη και κόκκινη.

Το φαγάκι αυτό, μπορεί να δεχτεί και κρασί στη σάλτσα, αν θέλουμε.

Είναι γρήγορο και εύκολο στην προετοιμασία του και θα λειτουργήσει ως κυρίως ή ως μεζές.

Μύδια κοκκινιστά με πατάτες

Υλικά:

500 γρ. ψίχα από φρέσκα ή κατεψυγμένα μύδια

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κόκκινη πιπεριά σε καρέ

1 πράσινη πιπεριά σε καρέ

2 πατάτες σε καρέ

1 σκελ. σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

250 γρ. ντομάτα στον τρίφτη

1/2 ματσ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

αλάτι – πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση:

Αν έχουμε επιλέξει κατεψυγμένα μύδια, τα αφήνουμε όλη τη νύχτα μέσα στη σακούλα τους να αποψυχθούν, στη συντήρηση του ψυγείου.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο, τις πιπεριές και συνεχίζουμε το σοτάρισμα.

Ρίχνουμε τις πατάτες και τις γυρίζουμε να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στη βάση της κατσαρόλας για να βγάλει τα αρώματά του.

Στη συνέχεια προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα και λίγο νερό και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες.

Ρίχνουμε τα μύδια και μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Ρίχνουμε τον μαϊντανό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σερβίρουμε το φαγητό μας ζεστό.