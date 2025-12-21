Artisanal: Ο Γιάννης Παρίκος ανοίγει ένα νέο, ώριμο κεφάλαιο στα βόρεια προάστια

Το Artisanal κάνει μια νέα αρχή, όπου κουζίνα, χώρος και εμπειρία συγκροτούν μια ενιαία πρόταση. Επί κεφαλής βρίσκεται ο βραβευμένος Γιάννης Παρίκος με διπλό ρόλο Executive Chef και ιδιοκτήτη, ο οποίος παρουσιάζει μια σύγχρονη μεσογειακή δημιουργική κουζίνα με έμφαση στην πρώτη ύλη και στην ουσία της γεύσης.

Στο πλευρό του, ο chef Κώστας Τερζούδης, σταθερός συνεργάτης πολλών ετών με κοινό γευστικό κώδικα, συνυπογράφει κάθε πιάτο, διαμορφώνοντας ένα μενού με σαφή ταυτότητα και εσωτερική συνοχή. Η κουζίνα του Artisanal κινείται στη λογική ενός σύγχρονου comfort fine dining, όπου η τεχνική υπηρετεί το προϊόν χωρίς να το επισκιάζει.

Πιάτα όπως το ριζότο πατάτας με τραγανή κροκέτα ουράς μόσχου, παρμεζάνα και τρούφα, το carpaccio με αχινό, λάιμ, φύκια και πέρλες ponzu, αλλά και η αρνίσια σπάλα, σιγομαγειρεμένη για 12 ώρες με σέλερι, μήλο, καμμένο κρεμμύδι και εστραγκόν, αποτυπώνουν μια κουζίνα ουσίας, ισορροπίας και βάθους.

Παράλληλα, η προσεγμένη wine list του σομελιέ Βλάσση Θεοδωρακόπουλου, με επιλογές από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα, αναδεικνύει το μενού, ενώ τα signature cocktails και τα μικρά πιάτα για «τσίμπημα» συμπληρώνουν το «σκηνικό», δίνοντας επιπλέον έμφαση στη γεύση.

Ιδιαίτερη θέση στην εμπειρία έχει και ο χώρος συνολικά. Η κατακόκκινη μπάρα από πεντελικό μάρμαρο και τα ψηλά τραπέζια με θέα στον κήπο, για παράδειγμα, κερδίζουν τις εντυπώσεις με την πρώτη ματιά κι αυτό που γίνεται ξεκάθαρο είναι πως η αισθητική του Artisanal αντλεί αναφορές από την αρχοντιά της παλιάς Κηφισιάς. Φυσικά υλικά, ήπιες αποχρώσεις, ανάγλυφες υφές και άφθονο φως δημιουργούν έναν χώρο οικείο και cozy, με τον καταπράσινο κήπο να σε πείθει εύκολα ότι βρίσκεσαι εκτός πόλης, χωρίς να απομακρύνεσαι από αυτήν στην πραγματικότητα.

Το Artisanal ξεκινά από νέα αφετηρία. Με σαφή ταυτότητα, είναι αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία και χάρη στη ζεστή αίσθηση φιλοξενίας και την αστική κομψότητά του αποτελεί ένα εστιατόριο που θα κάνει τη διαφορά. Λεπτομέρειες και εντυπώσεις για το μενού προσεχώς.

Artisanal

Ζηρίνη 2, Κηφισιά 145 62

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2108086111