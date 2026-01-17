Atelier Papaioannou στο Ψυχικό: Η σύγχρονη ελληνική ψαροφαγία σε νέα, πιο ώριμη εκδοχή

Το Atelier Papaioannou μετακομίζει στο Ψυχικό, μεταφέροντας μαζί του όλη τη φιλοσοφία, την ποιότητα και την αισθητική που το καθιέρωσαν. Η νέα του διεύθυνση στη Δημ. Βασιλείου 14 αντανακλά μια πιο ώριμη, στοχευμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για μια εμπειρία γύρω από το ψάρι και τα θαλασσινά, μια εμπειρία που, όπως λένε όσοι το έχουν ζήσει, ανυπομονεί κανείς να ξαναδοκιμάσει.

Το εγχείρημα του Γιώργου Παπαϊωάννου και της S | One Hospitality εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ουσία του. Βασική αρχή παραμένει ο σεβασμός στην πρώτη ύλη, η γνώση της θάλασσας και η προσέγγιση της παράδοσης με μοντέρνα ματιά. Στο Ψυχικό, το Atelier Papaioannou αποκτά έναν χώρο που επιτρέπει στην κουζίνα να εκφραστεί με ακόμα μεγαλύτερη καθαρότητα και συνέπεια, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του χωρίς να απομακρύνεται από τις ρίζες του.

Ελληνική ψαροφαγία και όχι μόνο

Το εστιατόριο συνεχίζει να πορεύεται στο ίδιο γαστρονομικό αφήγημα. Το μενού, προσηλωμένο στο ψάρι και τα θαλασσινά, βασίζεται σταθερά στην κορυφαία πρώτη ύλη και στη γαστρονομική ακρίβεια, με έμφαση στην εποχικότητα. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου, άλλωστε, επιμένει να υπογράφει προτάσεις που αναδεικνύουν τους θαλασσινούς θησαυρούς στην πιο ειλικρινή τους εκδοχή, από ωμά και ελαφρώς επεξεργασμένα πιάτα μέχρι μαγειρέματα βαθιάς νοστιμιάς.

Το νέο σε αυτή την υπόθεση είναι πως πλέον το Atelier Papaioannou εισάγει και προσεκτικά επιλεγμένες προτάσεις κρέατος, τις οποίες προσεγγίζει με την ίδια απλότητα και γευστική φιλοσοφία.

Πιάτα που ανυπομονούμε να ξαναβρούμε

Όσοι γνώρισαν το Atelier Papaioannou από την προηγούμενη του φάση θυμούνται πιάτα που έγιναν σημεία αναφοράς. Ανάμεσά τους, η τηγανητή σαρδέλα με λεμόνι και μαϊντανό, ο γαύρος μαρινάτος με τραγανή κρούστα και λεπτή οξύτητα, η καπνιστή ρέγγα με ψητά λαχανικά και το φιλέτο τσιπούρας με λαδολέμονο και φρέσκα μυρωδικά. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια από αυτά θα περάσουν στο νέο μενού, ανυπομονούμε όμως να τα ξαναβρούμε στο Ψυχικό.

Ένας χώρος για την καθημερινή αστική εμπειρία

Ανοιχτό καθημερινά από το μεσημέρι, το Atelier Papaioannou λειτουργεί ως σταθερό σημείο για επαγγελματικά γεύματα και χαλαρά δείπνα, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει κομψότητα και οικειότητα. Ο χώρος υποστηρίζει επίσης εταιρικά δείπνα και ιδιωτικές εκδηλώσεις, διατηρώντας τον χαρακτήρα της διακριτικής φιλοξενίας.

Τιμώντας τον πλούτο των ελληνικών θαλασσών

Με πορεία άνω των τριών δεκαετιών, ο Γιώργος Παπαϊωάννου παραμένει πιστός στην ίδια αρχή: απλότητα, σεβασμός στην πρώτη ύλη και συνέπεια στο τραπέζι. Από το Μικρολίμανο έως τη Βουλιαγμένη, την Κηφισιά, τη Μύκονο και πλέον το Ψυχικό, το όνομα Παπαϊωάννου έχει συνδεθεί με το φρέσκο ψάρι και μια αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας εμπειρία.

Η στενή σχέση με Έλληνες ψαράδες και παραγωγούς και η προσήλωση στις παραδοσιακές τεχνικές εγγυώνται μια κουζίνα που αναδεικνύει τον πλούτο των ελληνικών θαλασσών με ειλικρίνεια και γαστρονομική συνέπεια.

Μια αλλαγή με νόημα

Η μετακόμιση του Atelier Papaioannou στο Ψυχικό μοιάζει λιγότερο με restart και περισσότερο με φυσική εξέλιξη. Ο χώρος πιο ήσυχος, πιο σταθερός, πιο αστικός, που επιτρέπει στην κουζίνα του Γιώργου Παπαϊωάννου να αναπτυχθεί με ρυθμό και όχι με πίεση. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Μπορεί απλώς να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Και αυτό, για ένα εστιατόριο που έχει ήδη διανύσει τα πρώτα στάδια της διαδρομής του, είναι ίσως η πιο ουσιαστική ανανέωση.

Info: Δημ. Βασιλείου 14, Νέο Ψυχικό

Τηλ. 2102650200