Athens Gastronomic Forum 2026: H Αθήνα στο επίκεντρο του διεθνούς γαστρονομικού διαλόγου

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα αποκτά ένα διεθνές γαστρονομικό συνέδριο αντάξιο των μεγάλων διοργανώσεων του εξωτερικού. Το Athens Gastronomic Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης για τη σύγχρονη σκέψη γύρω από την τροφή, τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τον ρόλο τους στον πολιτισμό και την οικονομία.

Το Athens Gastronomic Forum γεννιέται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας για την ελληνική γαστρονομική σκηνή. Με κεντρικό μήνυμα ότι «δεν αλλάζουμε απλώς τον τρόπο που τρώμε, αλλά τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την τροφή», το συνέδριο φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο, πέρα από τάσεις και πρόσκαιρες συζητήσεις. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος και κριτικός γεύσης, επί δεκαετίες συνεργάτης του Αθηνοράματος και των Χρυσών Σκούφων, ο οποίος επιχειρεί να φέρει στην Αθήνα ένα forum διεθνούς εμβέλειας.

Στην καρδιά του συνεδρίου βρίσκονται οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν –και συνεχίζουν να διαμορφώνουν– τη σύγχρονη παγκόσμια κουζίνα. Για πρώτη φορά, η Αθήνα θα φιλοξενήσει ταυτόχρονα προσωπικότητες όπως ο Joan Roca, από το El Celler de Can Roca, ο Rasmus Munk, ο οποίος θεωρείται τα τελευταία χρόνια ένας από τους πιο επιδραστικούς σεφ παγκοσμίως, ο Andoni Aduriz, ο Albert Adrià, ο René Frank, ο Konstantin Filippou, ο Carlo Cracco και η Zineb Hattab, εκπρόσωπος μιας από τις πιο πρωτότυπες vegan κουζίνες διεθνώς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή του συνεδρίου συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες σεφ, βραβευμένοι με Χρυσούς Σκούφους, όπως οι Σωτήρης Ευαγγέλου, Λευτέρης Λαζάρου, Έκτορας Μποτρίνι και Γιώργος Παπαζαχαρίας, οι οποίοι θα έχουν και ενεργό ρόλο με παρουσιάσεις και παρεμβάσεις στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ένα ευρύ φάσμα Ελλήνων επαγγελματιών της γεύσης – σεφ, ερευνητές, restaurateurs και ανθρώπους του industry – οι οποίοι φέρνουν στο τραπέζι τη σημερινή πραγματικότητα της ελληνικής εστίασης και τις προκλήσεις της. Ανάμεσά τους οι Παναγιώτης Γιακαλής, Σταυριανή Ζερβακάκου, Κρυσταλλία Καραγεώργου, Άνταμ Κοντοβάς, Σπύρος Κουγιός, Αστέριος Κουστούδης, Αθηναγόρας Κωστάκος, Νίκος Λειβαδιάς, Τάσος Μαντής, Θοδωρής Μωϋσίδης, Χριστόφορος Πέσκιας, Γιώργος Σαμοΐλης, Γιώργος Τρουμούχης, Αλέξανδρος Τσιοτίνης και Γεωργιάννα Χιλιαδάκη. Παράλληλα με τις ομιλίες, το Athens Gastronomic Forum 2026 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική γνώση. Στο πρόγραμμα εντάσσονται masterclasses γευσιγνωσίας, που καλύπτουν θεματικές από τον καφέ –από το λουλούδι και το φύλλο μέχρι το φλιτζάνι– μέχρι την τεχνογνωσία πίσω από τα ιταλικά ζυμαρικά και τις μελλοντικές τάσεις της γαστρονομίας μέσα από το Future Menus 2026 by Unilever.

Ξεχωριστή θέση κατέχει και το κρασί. Σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνος Λαζαράκης, το συνέδριο παρουσιάζει τέσσερις επιλεγμένες γευσιγνωσίες, από σπάνιες σαμπάνιες Cristal Roederer και κάθετες δοκιμές Bordeaux, μέχρι εμβληματικά ελληνικά κρασιά από τη Νάουσα και την Κεφαλονιά. Περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, το Athens Gastronomic Forum φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος ανταλλαγής ιδεών, γνώσης και προβληματισμού. Διαδραστικά εργαστήρια, γαστρονομικές επιδείξεις και συζητήσεις γύρω από τη βιωσιμότητα, τη Μεσογειακή Διατροφή και τη σύνδεση γαστρονομίας, γεωργίας και τουρισμού υψηλής αξίας, απευθύνονται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ενεργούς food lovers.

Περισσότερο από μια διοργάνωση, το Athens Gastronomic Forum 2026 επιχειρεί να αναδειχθεί σε πεδίο συνάντησης διαφορετικών εμπειριών και οπτικών γύρω από τη σύγχρονη τροφή. Σεφ, επαγγελματίες της εστίασης, άνθρωποι του κρασιού, της φιλοξενίας και της παραγωγής καλούνται να συνομιλήσουν πάνω σε ζητήματα που ξεπερνούν το πιάτο και αγγίζουν τη βιωσιμότητα, τη γνώση, τη συνεργασία και τον ρόλο της γαστρονομίας στον πολιτισμό και την οικονομία.

Σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα σε αυτό το πεδίο έχει ωριμάσει, αλλά εξακολουθεί να αναζητά σταθερούς διεθνείς συνομιλητές, το Athens Gastronomic Forum έρχεται να δημιουργήσει τον χώρο για αυτόν τον σκοπό. Στόχος είναι να μην λειτουργήσει ως εντυπωσιασμός, αλλά ως πλατφόρμα σκέψης, επαφής και εξέλιξης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του κλάδου και σε όσα μπορεί να σημαίνει αυτή για τη χώρα και τον κόσμο.

