Avra bar: έρχεται το πιο πολυσυζητημένο pool party της σεζόν

Το Avra bar ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του The Great Sunday Pool Club, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens με ένα μοναδικό pool party θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος που αυτό το πάρτι θεωρείται ξεχωριστό είναι πως θα φιλοξενεί μερικά από τα πιο καταξιωμένα και δημοφιλή cocktail bars της Ελλάδας aka το Gorilla από τη Θεσσαλονίκη, το 7 Jokers, το The Bar in Front of the Bar και το The Clumsies από την Αθήνα. Κάθε μπαρ θα παρουσιάσει ένα signature cocktail, φτιαγμένο με ένα συγκεκριμένο spirit, αντικατοπτρίζοντας τη μοναδική του ταυτότητα και άποψη.

Το θεσσαλονικιώτικο Gorilla είναι το αγαπημένο στέκι στη Βαλαωρίτου που σερβίρει έντονες γεύσεις, τεχνική ακρίβεια και χαλαρή διάθεση. Το cocktail τους, φτιαγμένο με Mataora Gin, αποτυπώνει την εκρηκτική ενέργειά τους.

Το 7 Jokers από την Αθήνα τώρα, αποτελεί έναν διαχρονικό νυχτερινό θεσμό με cult κοινό, που συνδυάζει το rock ‘n’ roll πνεύμα με το εκλεπτυσμένο bartending. Το ποτό τους, με βάση την Calle 23 Tequila, ισορροπεί την κλασική δομή με την ανεπιτήδευτη γοητεία.

Περνάμε στο The Bar in Front of the Bar της οδού Πετράκη, το οποίο βρίσκεται στην 51η θέση στα World’s 50 Best Bars και είναι από τα λίγα μπαρ σε όλο τον κόσμο βραβευμένα με 2Pins στον αναγνωρισμένο οδηγό Τhe Pinnacle Guide. Γνωστό για το μινιμαλιστικό του design και τα concept drinks, αντιπροσωπεύει το σύγχρονο πρόσωπο της αθηναϊκής mixology σκηνής. Το cocktail τους, με το τσίπουρο Grapes and Rocks, εκφράζει το πειθαρχημένο, ingredient-led στυλ τους.

Τέλος, το The Clumsies που βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στα World’s 50 Best Bars, φέρνει επιπλέον διεθνή αναγνώριση και λάμψη στο line-up. Το cocktail του, με βάση Chopin Vodka, υπόσχεται την ευρηματική και άρτια εκτέλεση που του έχει χαρίσει παγκόσμια φήμη.

Αυτό το event προσφέρει στους θαμώνες και τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, στους επαγγελματίες της βιομηχανίας και στους λάτρεις των cocktails μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τους κορυφαίους bartenders της χώρας, μέσα σε ένα δυναμικό και διασκεδαστικό σκηνικό. Το The Great Sunday Pool Club θα πραγματοποιηθεί στο Sunset Deck της πισίνας του Nafsika.

Το Helios, το λατινοαμερικάνικο εστιατόριο δίπλα στην πισίνα, θα σερβίρει bites καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Η εμπειρία υψηλής αισθητικής, γεύσης και διασκέδασης θα ενισχυθεί με ένα δυνατό μουσικό line-up: ο DJ Andy S θα ξεκινήσει στις 18:30 να δίνει τον παλμό μέχρι τις 20:00, ενώ ο Χρήστος Σωτηρόπουλος θα συνεχίζει στα decks μέχρι τις 22:30.

Info

The Great Sunday Pool Club@Avra Bar / Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη

210 8901000