Αύγουστος στην Αθήνα: Κι όμως μπορεί να είναι απολαυστικός

Όσο η Αθήνα αδειάζει, η καλύτερη εκδοχή της κάνει την εμφάνισή της. Οι αποστάσεις μικραίνουν, οι κρατήσεις γίνονται πιο εύκολες και η πόλη αποκαλύπτει έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα. Για όσους μένουν πίσω τον Αύγουστο, υπάρχουν ακόμη αρκετοί λόγοι να βγουν για φαγητό, cocktails, κρασί και βραδινές βόλτες χωρίς την πίεση της καθημερινότητας.

Ο Αύγουστος έχει τη φήμη του πιο ήσυχου μήνα της Αθήνας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πόλη κατεβάζει ρολά. Αντίθετα, αποκτά έναν διαφορετικό ρυθμό. Οι δρόμοι ησυχάζουν, η κίνηση μειώνεται αισθητά και η έξοδος μοιάζει ξανά με απόλαυση αντί για οργανωμένη επιχείρηση. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, αρκετοί χώροι συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαίρι στην πρωτεύουσα μπορεί να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον απ’ όσο πιστεύουν όσοι φεύγουν βιαστικά για κάποιο νησί.

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Στο NEW Hotel, η εμπειρία δεν περιορίζεται στη διαμονή. Το ξενοδοχείο παραμένει σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη αστική έξοδο, όπου η τέχνη, το design, η γαστρονομία και το καλό ποτό συνυπάρχουν. Το rooftop Art Lounge, με τη θέα που απλώνεται από την Ακρόπολη μέχρι τον Λυκαβηττό, γίνεται ιδανική επιλογή για ένα δροσερό cocktail ή ένα χαλαρό δείπνο, ενώ το Lobby Lounge καλύπτει όλες τις ώρες της ημέρας, από τον πρωινό καφέ μέχρι ένα ελαφρύ γεύμα.

Η θέα από το rooftop του New Hotel είναι απλά μαγική.

Λίγα τετράγωνα πιο πέρα, το Geco Athens, μέσα στο Gatsby Hotel, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ζωντανές γωνιές του κέντρου. Η δροσερή στοά της Λέκκα λειτουργεί σαν φυσικό καταφύγιο από τη ζέστη της πόλης, ενώ η κουζίνα των Παναγιώτη Φλάκα και Χρήστου Ρήγα κινείται ανάμεσα στη μεσογειακή και τη διεθνή δημιουργική μαγειρική. Ξεχωρίζει και η νέα ενότητα ζυμαρικών με την υπογραφή του πολυβραβευμένου Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi τρία αστέρια Michelin), δίνοντας έναν ακόμη λόγο για να παρατείνει κανείς τη βραδινή του έξοδο.

Τα ζυμαρικά είναι το μεγάλο γαστρονομικό ατού στο Geco Athens.

Για όσους θεωρούν ότι το καλοκαίρι απαιτεί τραπέζι σε κήπο, το Vezené παραμένει από τις πιο ασφαλείς επιλογές της πόλης. Ο καταπράσινος εξωτερικός του χώρος δημιουργεί το κατάλληλο σκηνικό για ένα δείπνο που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την άνεση, με πιάτα που δίνουν χώρο τόσο στη θάλασσα όσο και στο κρέας. Και όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο απ’ όσο θα ήθελε κανείς, ο εσωτερικός χώρος είναι έτοιμος να προσφέρει την ίδια εμπειρία.

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Στη Βουλής, το Birdman Japanese Pub & Grill εξακολουθεί να ξεχωρίζει επειδή δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο όπου η ιαπωνική κουζίνα, η μουσική και η κουλτούρα του μπαρ λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύνολο. Η ανοιχτή φωτιά, τα yakitori, τα cocktails, το sake και το αναλογικό hi-fi σύστημα συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στο κέντρο.

Αν η διάθεση στρέφεται προς πιο ελληνικές γεύσεις, το Μανάρι συνεχίζει να υπενθυμίζει γιατί μια σωστή ταβέρνα δεν χρειάζεται περίπλοκες ιδέες. Στο επίκεντρο παραμένουν το καλό κρέας, η ποιοτική πρώτη ύλη και η ζωντανή ατμόσφαιρα της πλατείας, ενώ τα ελληνικά κρασιά και αποστάγματα συμπληρώνουν ιδανικά κάθε επιλογή από το μενού.

Παραδοσιακό κοκορέτσι στο Manari.

Για πιο γρήγορες, αλλά καθόλου πρόχειρες επιλογές, το Ekiben Kitchen στο Σύνταγμα εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς. Η σύνδεσή του με το Birdman Records, η μουσική, η αμεσότητα και οι αυθεντικές ιαπωνικές γεύσεις δημιουργούν μια ξεχωριστή αστική στάση. Αντίστοιχα, το Ekiben South στη Γλυφάδα μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία σε πιο χαλαρό περιβάλλον, με ανοιχτή κουζίνα, DJ booth, δημιουργικά cocktails και τον χαρακτηριστικό “αέρα” της καλοκαιρινής εξόδου στα νότια.

Για yakitori στο Birdman Japanese bar & Grill.

Και για όσους δεν θέλουν να απομακρυνθούν από την Αθήνα αλλά αναζητούν λίγη αίσθηση διακοπών, η πισίνα του Semiramis στην Κηφισιά παραμένει μία από τις πιο όμορφες αστικές επιλογές. Με έντονη αισθητική ταυτότητα, resort διάθεση και χώρο που λειτουργεί από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ για καφέ, φαγητό ή ποτό, αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να σαλπάρεις με το πλοίο για να νιώσεις ότι έφυγες από την πόλη.

Το Semiramis διαθέτει την πιο εντυπωσιακή πισίνα στην πόλη.

Τελικά, ο Αύγουστος στην Αθήνα δεν είναι ο μήνας που «δεν συμβαίνει τίποτα». Είναι ίσως η περίοδος που η πόλη αποκαλύπτει τον πιο ανθρώπινο εαυτό της. Με λιγότερη φασαρία, περισσότερο χώρο και αρκετές αξιόλογες διευθύνσεις που παραμένουν ανοιχτές, γίνεται η ιδανική αφορμή για να ξαναγνωρίσει κανείς την πρωτεύουσα μέσα από το φαγητό, το ποτό και τις μικρές απολαύσεις που συνήθως προσπερνά τον υπόλοιπο χρόνο.

NEW Hotel

Φιλελλήνων 16 & Ναυάρχου Νικοδήμου 1 (είσοδος από Ναυάρχου Νικοδήμου), Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3273000

Geco Athens

Λέκκα 14, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3250692

Vezené

Βρασίδα 11, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7232002

Birdman Japanese Pub & Grill

Βουλής 35, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3212800

Ταβέρνα Μανάρι

Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 3, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3218184

Ekiben Kitchen

Σκούφου 15, Σύνταγμα

Τηλέφωνο: 210 3313733

Ekiben South

Λαοδίκης 41, Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 210 8949866

Semiramis Hotel

Χαριλάου Τρικούπη 48, Κεφαλάρι, Κηφισιά

Τηλέφωνο: 210 6284400