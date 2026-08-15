BACARETO MYKONOS: Aperitivo με θέα στη Μικρή Βενετία

Η Μύκονος δεν σταματά να αποκτά νέες γαστρονομικές αφίξεις, όμως δεν είναι όλες ίδιες. Το BACARETO MYKONOS έρχεται να συστήσει στο νησί –και ουσιαστικά στην Ελλάδα– μια διαφορετική εκδοχή της aperitivo κουλτούρας, δημιουργώντας το πρώτο dedicated Bruschetti Bar της χώρας. Από το πρώτο πρωινό espresso μέχρι το τελευταίο cocktail της βραδιάς, η νέα άφιξη στη Μικρή Βενετία προτείνει έναν all-day προορισμό που δίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις γεύσεις που μοιράζονται, στα δημιουργικά ποτά και σε έναν χώρο με ξεχωριστή αισθητική.

Με έμπνευση από τα παραδοσιακά bacari της Βενετίας και τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα, το BACARETO ακολουθεί τον ρυθμό της Μυκόνου από το πρωί έως αργά το βράδυ. Η bruschetta, που συνήθως αντιμετωπίζεται ως ένα απλό συνοδευτικό, εδώ μετατρέπεται σε βασικό πρωταγωνιστή. Δεν πρόκειται για ακόμη ένα brunch spot ή cocktail bar, αλλά για μια πρόταση που επιχειρεί να φέρει στο νησί μια πιο αυθεντική εκδοχή της ιταλικής κουλτούρας του aperitivo, προσαρμοσμένη στη σημερινή γαστρονομική πραγματικότητα.

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Η αισθητική του χώρου κινείται ανάμεσα στη μυκονιάτικη αρχιτεκτονική και τη σύγχρονη ιταλική φινέτσα. Το λευκό και το μαύρο κυριαρχούν, τα μαρμάρινα τραπέζια και οι θερμές ανταύγειες δημιουργούν ατμόσφαιρα, ενώ η δημιουργική επιμέλεια του Ιάσωνα Μιχόπουλου, μέλους της οικογένειας που βρίσκεται πίσω από τα Kivotos Hotels, αποτυπώνεται μέσα από φωτιζόμενες εσοχές, έργα τέχνης και διακριτικές vintage αναφορές. Το αποτέλεσμα αλλάζει μαζί με το φως της ημέρας: φωτεινό και χαλαρό τις πρωινές ώρες, αποκτά πιο ατμοσφαιρικό χαρακτήρα μετά τη δύση του ήλιου, ενώ επιλεγμένα αντικείμενα της διακόσμησης διατίθενται προς πώληση, μετατρέποντας τον σχεδιασμό του χώρου σε μέρος της συνολικής εμπειρίας.

Η ημέρα ξεκινά με breakfast και brunch επιλογές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Το Bikini Toast συνδυάζει burrata, prosciutto και τρούφα και η αποδομημένη «σπανακόπιτα» ταιριάζει το τραγανό φύλλο του μπακλαβά με ποσέ αυγό. Γρανίτες με ρικότα ή φιστίκι και βάφλες με γεύσεις όπως matcha και τσουρέκι ολοκληρώνουν ένα μενού που δείχνει από νωρίς τις δημιουργικές διαθέσεις της κουζίνας.

Το καρπούζι με φέτα σε νέα εκδοχή.

Στο επίκεντρο, βέβαια, παραμένουν τα bruschetti, ψημένα με beurre noisette και γεμιστά με έμπνευση από την Ιταλία, τη Μεσόγειο και τη σύγχρονη διεθνή σκηνή. Στις προτάσεις που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται το Surf & Turf με chorizo, χταπόδι, εσπεριδοειδή και πιπεριά Φλωρίνης, αλλά και το ceviche με ψάρι ημέρας, λευκό ροδάκινο, macadamia και χαβιάρι Ossetra, κάθε πρόταση ακολουθεί τη λογική του sharing. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται η αστακοουρά με αβοκάντο, ταραμά, mascarpone, φιστίκι και λεμόνι Αμάλφι, αλλά και τα vongole με γαρίδες, bottarga, guanciale και beurre blanc εσπεριδοειδών. Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, το μενού θα εμπλουτιστεί με όστρακα και καβουροπόδαρα, τα οποία θα ανοίγονται μπροστά στους επισκέπτες και θα συνοδεύονται από ένα signature cocktail σαμπάνιας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο tableside ritual.

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Εξίσου ιδιαίτερη είναι και η φιλοσοφία του bar. Η cocktail list αντιμετωπίζεται σαν ένα μικρό tasting menu, όπου τυριά, θαλασσινά και umami στοιχεία γίνονται μέρος της συνταγής. Τα κλασικά Americano, Negroni και Sbagliato συνυπάρχουν με πιο δημιουργικές προτάσεις, όπως το Meze με τσίπουρο και tomato water με γαρνιτούρα γαρίδας ή το 3 Pieces ένα ιδιαίτερο homemade Negroni. Η λίστα συμπληρώνεται από spritz, σαμπάνιες, ελληνικές και διεθνείς ετικέτες κρασιού, επιλογές χωρίς αλκοόλ, την τοπική μπύρα Mykonou, αλλά και humidor με επιλεγμένα πούρα για όσους θέλουν να συνεχίσουν τη βραδιά στην αυλή.

Η μυκονιάτικη αρχιτεκτονική συνδυάζεται με τη σύγχρονη ιταλική φινέτσα.

Για εκείνους που βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση, δύο ειδικά διαμορφωμένα παράθυρα προσφέρουν takeaway cocktails, καφέ, affogato, smoothies, φυσικούς χυμούς, σπιτικές λεμονάδες και παγωτά, διατηρώντας τον all-day χαρακτήρα του χώρου. Έτσι, το BACARETO δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός ακόμη εστιατορίου ή cocktail bar, αλλά γίνεται μια καθημερινή στάση στη Μικρή Βενετία, ξεκινώντας από την πρώτη μπουκιά μέχρι το τελευταίο ποτήρι.

Info: Μικρή Βενετία, Μύκονος

Τηλέφωνο: 22890-28271