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Συνταγή για βουτυράτο αρακά με μαρούλια

Petits pois à la française
Close-up of green peas cooked with cured ham in olive oil. Typical homemade Spanish recipe, healthy Mediterranean cuisine.
Ηλιάνα Σκιαδά
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Η γαλλική συνταγή του αρακά με μαρούλι, δεν μοιάζει με καμία που φτιάχνουμε συνήθως.

Δεν είναι κοκκινιστή δεν είναι λεμονάτη, δεν είναι ούτε, φρικασέ, αν και έχει μαρούλια, τα οποία θα λιώσουν μέσα στη σάλτσα.

Η γαλλική συνταγή βασίζεται στο βούτυρο, στα φρέσκα αρωματικά και στη φυσική γεύση των λαχανικών.

Ο ζωμός προστίθεται σταδιακά αν χρειαστεί, ώστε το φαγητό να μείνει ζουμερό χωρίς να γίνει σούπα.

Συνοδεύει εξαιρετικά ψητό κοτόπουλο, φιλέτο ψαριού ή μοσχαρίσιο φιλέτο, ενώ μπορεί να αποτελέσει και αυτόνομο πιάτο μαζί με φρέσκο ψωμί και μια ήπια γραβιέρα.

Γαλλικός αρακάς με μαρούλι

Υλικά (για 4 άτομα):

  • 800 γρ. φρέσκος ή κατεψυγμένος αρακάς
  • 2 μικρά τρυφερά μαρούλια, χοντροκομμένα
  • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
  • 40 γρ. βούτυρο
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 250 ml ζωμός λαχανικών
  • 2-3 κλωνάρια από μαϊντανό και φρέσκο εστραγκόν
  • 1 κ.γ. ζάχαρη
  • αλάτι
  • φρεσκοτριμμένο λευκό πιπέρι

Εκτέλεση:

Λιώνουμε το βούτυρο μαζί με το ελαιόλαδο σε φαρδιά κατσαρόλα.

Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα σοτάρουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα.

Ρίχνουμε τον αρακά, το μαρούλι και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε απαλά για λίγα λεπτά.

Προσθέτουμε τον ζωμό, τον μαϊντανό και το εστραγκόν.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για 20-25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει ο αρακάς και να λιώσει σχεδόν το μαρούλι μέσα στη σάλτσα.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε με αλάτι και λευκό πιπέρι.

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