Συνταγή για υγρό κέικ με καρύδα στο air fryer

Όταν αναζητούμε ένα γρήγορο και απολαυστικό γλυκό, αυτό το υγρό κέικ με καρύδα είναι η ιδανική επιλογή.

Ειδικά για τον απογευματινό καφέ.

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Με λίγα μόνο υλικά και ελάχιστη προετοιμασία, θα έχουμε ένα κέικ με αφράτη υφή, πλούσια γεύση καρύδας και υπέροχα ζουμερό εσωτερικό.

Η φριτέζα αέρος το ψήνει σε λίγα μόλις λεπτά, ενώ η ίδια συνταγή προσαρμόζεται εύκολα και στον συμβατικό φούρνο ή ακόμη και στον φούρνο μικροκυμάτων.

Το καλύτερο, όμως, είναι ότι δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά λίγο γλυκαντικό.

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Κέικ με καρύδα στο air fryer

Υλικά:

(Για φόρμα 12 εκ.):

2 αυγά

120 γρ. γιαούρτι

90 γρ. τριμμένη καρύδα

1 κ.σ. γλυκαντικό με άρωμα βανίλιας ή άλλο γλυκαντικό της επιλογής μας (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τη φριτέζα αέρος στους 170°C, εφόσον το μοντέλο μας το απαιτεί.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα αυγά, το γιαούρτι, την τριμμένη καρύδα και το γλυκαντικό μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Αδειάζουμε το μείγμα σε μια ελαφρώς λαδωμένη ή αντικολλητική φόρμα διαμέτρου 12 εκ., κατάλληλη για χρήση στο Air Fryer.

Ψήνουμε στους 170°C για 15-18 λεπτά, μέχρι το κέικ να πάρει ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα και το κέντρο του να έχει σταθεροποιηθεί.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν το ξεφορμάρουμε και το σερβίρουμε.

Το απολαμβάνουμε σκέτο ή το συνοδεύουμε με φρέσκα φρούτα, λίγο γιαούρτι ή μια ελαφριά επικάλυψη από λιωμένη μαύρη σοκολάτα και επιπλέον τριμμένη καρύδα.

Διατηρούμε το κέικ στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο για έως και 3 ημέρες. Πριν το σερβίρουμε, το αφήνουμε λίγα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου για να αναδείξει τη γεύση και την απαλή υφή του.