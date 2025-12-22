Bûche de Noël: Χριστουγεννιάτικος σοκολατένιος κορμός

Αυτή η γιορτινή τούρτα – κορμός, αξίζει μία θέση στη λίστα με τις ξεχωριστές, γιορτινές συνταγές μας. Θεωρείται κλασικό Χριστουγεννιάτικο γλυκό και αυτό για πολλούς και σωστούς λόγους.

Πριν από πολλά χρόνια, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι ξυλόσομπες τα Χριστούγεννα, έκαιγαν τα ξύλα από τα δέντρα που έδιναν τα φρούτα, για να εξασφαλίσουν μια καλή σοδειά και την επόμενη χρονιά.

Τον 19ο αιώνα, αυτή η παράδοση προσαρμόστηκε από τους Γάλλους ζαχαροπλάστες οι οποίοι έδωσαν στο γλυκό, την μορφή κορμού που έχει σήμερα.

Πολύ συχνά, ο γιορτινός κορμός, είναι διακοσμημένος με ζαχαρωμένα κράνα, κλαδάκια από δεντρολίβανο και μανιταράκια από μαρέγκα.

Αν και αυτή η τούρτα έχει αρκετά βήματα, είναι μια μαγειρική εμπειρία για όλη την οικογένεια και ένα κομψό όσο και νόστιμο, γλυκό για το τραπέζι μας.

Χριστουγεννιάτικος σοκολατένιος κορμός

Υλικά:

σπρέι μαγειρέματος

3/4 φλ. φαριν απ, κοσκινισμένο

3/4 κ.γ. baking powder

1/2 κ.γ. αλάτι

1/4 φλ. άγλυκο κακάο συν 2 κ.σ., διαχωρισμένες

5 μεγάλα αυγά, χωρισμένα και σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλ. λευκή ζάχαρη, διαχωρισμένη

1/4 φλ. σοκο-κρέμα φουντουκιού

2 κ.σ. φυτικό έλαιο

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Για τη γκανάς:

168 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη

3/4 φλ. κρέμα γάλακτος

Για τη γέμιση κρέμας σοκολάτας με φουντούκι

1 1/2 φλ. κρέμα γάλακτος

2 κ.σ. ζάχαρη άχνη

2 κ.σ. άγλυκο κακάο

1/2 κ.γ. καθαρό εκχύλισμα βανίλιας

1/3 φλ. σοκο-κρέμα φουντουκιού

1 φλ. καβουρδισμένα ψιλοκομμένα φουντούκια

Για τη διακόσμηση:

ζαχαρωμένα κράνα και δεντρολίβανο (συνταγή παρακάτω)

έτοιμα μανιτάρια μαρέγκας

ζάχαρη άχνη

Ζαχαρωμένα Κράνα και Δεντρολίβανο

320 γρ. φρέσκα κράνα

2 έως 3 κλαράκια φρέσκο δεντρολίβανο, κομμένα σε κομμάτια 5 εκατοστών

1 φλ. λευκή ζάχαρη, διαχωρισμένη

Εκτέλεση:

Για τον κορμό:

Φτιάχνουμε παντεσπάνι σοκολάτας: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Λαδώνουμε ένα μεγάλο ταψί (30×43 εκατοστά) με χείλος. Ντύνουμε με λαδόκολλα και λαδώνουμε με το σπρέι την λαδόκολλα.

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι, το baking powder, το αλάτι και ¼ του φλιτζανιού κακάο.

Χτυπάμε τα ασπράδια των αυγών με ½ φλιτζάνι ζάχαρη, με ένα μίξερ χειρός σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές, 4 έως 5 λεπτά.

Σε δεύτερο μπολ, χτυπάμε τους κρόκους των αυγών και το υπόλοιπο ½ φλιτζάνι ζάχαρη μέχρι να πήξουν και να αποκτήσουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα, 3 έως 4 λεπτά. Βάζουμε την σοκο-κρέμα φουντουκιού, το λάδι και τη βανίλια και χτυπάμε μέχρι να αναμειχθούν, περίπου 1 λεπτό.

Ανακατεύουμε απαλά το μισό από τα χτυπημένα ασπράδια στους κρόκους, προσέχοντας να μην ξεφουσκώσουν. Επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα ασπράδια.

Ρίχνουμε προσεκτικά το μείγμα αλευριού σε δύο δόσεις.

Απλώνουμε το μείγμα στο προετοιμασμένο ταψί και ψήνουμε για 15 – 16 λεπτά. Όσο ψήνεται, τοποθετούμε μια πετσέτα κουζίνας στον πάγκο και ρίχνουμε, πάνω της, τις υπόλοιπες 2 κουταλιές σούπας σκόνη κακάο.

Βγάζουμε το παντεσπάνι από τον φούρνο, περνάμε ένα μαχαίρι με στρογγυλή μύτη από τα τοιχώματα του ταψιού για να ξεκολλήσει το κέικ, ενώ χαλαρώνουμε τις λαδόκολλες. Όσο είναι ακόμη ζεστό, αναποδογυρίζουμε προσεκτικά, πάνω στην προετοιμασμένη πετσέτα κουζίνας. Πετάμε την λαδόκολλα. Ξεκινώντας από τη μία στενή πλευρά, τυλίγουμε σφιχτά το παντεσπάνι μέσα στην πετσέτα κουζίνας. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Φτιάχνουμε τη γκανάς: Τοποθετούμε τη σοκολάτα σε ένα μπολ. Ζεσταίνουμε την κρέμα σε μια μικρή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει. Ρίχνουμε πάνω από τη σοκολάτα και την αφήνουμε να καθίσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια ανακατεύουμε μέχρι να λειώσει. Τοποθετούμε στο ψυγείο μέχρι να αποκτήσει μια λεία και υφή, ώστε να απλώνεται, θα χρειαστούν 15 έως 30 λεπτά.

Φτιάχνουμε τη γέμιση: Χτυπάμε την κρέμα, τη ζάχαρη άχνη, τη σκόνη κακάο και τη βανίλια με ένα μίξερ, σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να σχηματιστούν μαλακές άκρες, 1 έως 2 λεπτά. Προσθέτουμε την σοκο-κρέμα φουντουκιού και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές άκρες, 1 ακόμη λεπτό.

Συναρμολογούμε τον κορμό: Αργά ξετυλίγουμε το παντεσπάνι και αφαιρούμε την πετσέτα κουζίνας. Απλώνουμε τη γέμιση, αφήνοντας περιθώριο 1½ εκατοστό, γύρω-γύρω.

Ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα φουντούκια. Προσεκτικά τυλίγουμε ξανά τον κορμό και τον τοποθετούμε, με τη ραφή προς τα κάτω, σε έναν πάγκο κοπής. Κόβουμε διαγώνια ένα κομμάτι 10 πόντων, από τη μία άκρη. Τοποθετούμε μεγάλο κομμάτι του γλυκού σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και βάζουμε το κομμένο κομμάτι στο πλάι της τούρτας για να σχηματίσουμε ένα κλαδί. Βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να σφίξει, τουλάχιστον 30 λεπτά.

Απλώνουμε τη γκανάς στην κορυφή και στις πλευρές του κορμού, αφήνοντας τα εκτεθειμένα άκρα, ακάλυπτα. Χρησιμοποιούμε ένα πιρούνι για να δημιουργήσουμε γραμμές στη γκανάς, ώστε να μοιάζουν με φλοιό δέντρου.

Διακοσμούμε με ζαχαρωμένα κράνα, ζαχαρωμένο δεντρολίβανο, μανιτάρια μαρέγκας και ζάχαρη άχνη, πριν το σερβίρισμα.

Για τα ζαχαρωμένα κράνα και δεντρολίβανο:

Τοποθετούμε τα κράνα και το δεντρολίβανο σε ένα μπολ. Ντύνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Συνδυάζουμε ½ φλιτζάνι ζάχαρη και ½ φλιτζάνι νερό σε μια μικρή κατσαρόλα. Φέρνουμε σε σιγανή βράση σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη, 2 έως 3 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει για 5 λεπτά. Ρίχνουμε το σιρόπι ζάχαρης πάνω από τα κράνα και το δεντρολίβανο και ανακατεύουμε προσεκτικά για να καλυφθούν. Χρησιμοποιούμε μια τρυπητή κουτάλα για να μεταφέρουμε τα κράνα και το δεντρολίβανο στο προετοιμασμένο ταψί. Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς.

Μεταφέρουμε τα κράνα και το δεντρολίβανο σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το υπόλοιπο ½ φλιτζάνι ζάχαρη και ανακατεύουμε για να καλυφθούν. Αφήνουμε να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 1 ώρα. Χρησιμοποιούμε άμεσα ή αποθηκεύουμε, σκεπασμένα, στο ψυγείο για 1 έως 2 ημέρες.