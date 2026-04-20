Συνταγή για μπρουσκέτα γλυκιά και αλμυρή με τσουρέκι και φέτα

Στον φούρνο ή στο τηγάνι
Γλυκιά μπρουσκέτα με φέτα
Ηλιάνα Σκιαδά

Μια διαφορετική μπρουσκέτα, με γλυκιά και αλμυρή επίγευση.

Αυτή η δημιουργική ιδέα με τσουρέκι και φέτα, σερβίρεται ζεστή.

Ως πρωινό ή ως επιδόρπιο, με έντονες γευστικές αντιθέσεις και αρώματα εσπεριδοειδών, δυόσμου και κανέλας.

Η μπρουσκέτα είναι τραγανή εξωτερικά και μαστιχωτή εσωτερικά.

Το τυρί θα λιώσει στον φούρνο ή σε τηγάνι σκεπασμένο με καπάκι.

Μπρουσκέτα με τσουρέκι και φέτα

Υλικά (1 μερίδα):

  • 1 φέτα τσουρέκι
  • 1 κομμάτι φέτα (περίπου 30–40 g)
  • 2 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο
  • μερικά φυλλαράκια φρέσκου δυόσμου
  • λίγη κανέλα
  • λίγο ξύσμα λάιμ

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C ή ζεσταίνουμε ένα μικρό αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Κόβουμε το τσουρέκι σε φέτα και την τοποθετούμε στο ταψάκι ή στο τηγάνι. Αν θέλουμε πιο τραγανό εξωτερικά, βουτυρώνουμε ελαφρά την επιφάνεια.

Τοποθετούμε πάνω στη φέτα τσουρεκιού το κομμάτι φέτας και ψήνουμε για 5–8 λεπτά στο φούρνο (ή 2–3 λεπτά σε τηγάνι με καπάκι) μέχρι η φέτα να ζεσταθεί και να αρχίσει να μαλακώνει.

Βγάζουμε προσεκτικά, περιχύνουμε με το μέλι ώστε να «τρέξει» πάνω από τη φέτα και το τσουρέκι.

Πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα, τρίβουμε λίγο ξύσμα λάιμ και γαρνίρουμε με τα φρέσκα φυλλαράκια δυόσμου.

Σερβίρουμε αμέσως ζεστό, απολαμβάνοντας την ισορροπία γλυκού και αλμυρού.

