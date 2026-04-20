Ηλιάνα Σκιαδά

Ζυμώνουμε το ρολό, όπως κάνουμε με τα μπιφτέκια.

Επειδή χρειαζόμαστε την υγρασία, βάζουμε κόκκινη πιπεριά και φέτα στο ρολό.

Μπορούμε να σχηματίσουμε ένα μεγάλο ρολό ή δύο μικρότερα.

Γλασάρουμε το ρολό, αφού ψηθεί, με ένα μείγμα κέτσαπ-σάλτσας μπάρμπεκιου και το βάζουμε ξανά στον φούρνο να στεγνώσει.

Σερβίρουμε με πατάτες φούρνου ή πουρέ πατάτας.

Συνταγή για ρολό με κιμά γαλοπούλας

Υλικά:

  • 600 γρ. κιμά γαλοπούλας
  • 150 γρ. φέτα, τριμμένη
  • 50 γρ. μουστάρδα, απαλή
  • 2 πιπεριές Φλωρίνης, ψητές
  • 1 αυγό
  • 10 φύλλα φρέσκου δυόσμου ψιλοκομμένα
  • 2 κ.γ. πάπρικα, καπνιστή
  • αλάτι – πιπέρι – ελαιόλαδο
  • κέτσαπ και σάλτσα μπάρμπεκιου για επικάλυψη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Βάζουμε στο multi τις πιπεριές Φλωρίνης, τον δυόσμο, λίγο ελαιόλαδο και τα πολτοποιούμε, εντελώς.

Ανακατεύουμε τον κιμά μέσα σε μπολ, με την πιπεριά, τη φέτα, τη μουστάρδα, το αυγό, την πάπρικα και αλατοπίπερο.

Ζυμώνουμε με τα χέρια μας να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Απλώνουμε 1 λαδόκολλα στον πάγκο εργασίας και σχηματοποιούμε το ρολό, τυλίγοντας σαν καραμέλα.

Βάζουμε το ρολό σε ένα ταψί και ψήνουμε στον φούρνο για 1 ώρα. Αφαιρούμε τη λαδόκολλα γλασάρουμε με κέτσαπ και σάλτσα μπάρμπεκιου και αφήνουμε 15 λεπτά, να στεγνώσει. 

Σερβίρουμε με πουρέ πατάτας και πράσινη σαλάτα.

