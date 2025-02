Ένα μοναδικό 4hands dinner και 3 θεματικές βραδιές wine pairing

Η έτσι κι αλλιώς πολυάσχολη εστιατορική σκηνή της πόλης αυτόν τον μήνα εμπλουτίζεται με άκρως ενδιαφέρουσες συναντήσεις: στο Ex Machina o σεφ Άνταμ Κοντοβάς υποδέχεται τη σεφ Μάγκυ Ταμπακάκη και το Sense Athens ανοίγει την αγκαλιά του στο κρασί.

Είστε έτοιμοι για ένα ταξίδι στον χρόνο; Πίσω στο 2018, στη Silver Week του MasterChef, ένα challenge έφερε τον Άνταμ και τη Μάγκυ Ταμπακάκη στην ίδια ομάδα. Παρότι δεν είχε το κλασικό υπόβαθρο μιας επαγγελματία σεφ, η Μάγκυ απέδειξε ότι το ταλέντο δεν μπαίνει σε καλούπια. Οι δυο τους μαζί κέρδισαν το Silver Award και παρά το γεγονός ότι εκείνη δεν έφτασε στον τελικό, από τότε συνεχίζει να διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία στα γαστρονομικά δρώμενα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, η Μάγκυ ηγείται της κουζίνας του Mercato στο Four Seasons και στις 19 Φεβρουαρίου έρχεται στο Ex Machina για να ανοίξει τον κύκλο The Prodigies – μια σειρά βραδιών αφιερωμένων αποκλειστικά σε γυναίκες σεφ.

Υπάρχει ακόμη μια έκπληξη: σε αυτό το εναρκτήριο δείπνο, το wine pairing θα επιμεληθεί η ταλαντούχα sommelier και εισαγωγέας κρασιού Λίλλυ Χαλικιά.

Το set menu θα στοιχίζει 70€, ενώ οι επιλογές σε κρασί (τρία ποτήρια) 25€.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EX MACHINA / food with a backstory (@exmachina.athens)

Μιας και ανοίξαμε το κεφάλαιο «κρασί» ας συνεχίσουμε στο ίδιο οινικό- γευστικό μοτίβο: το Sense Athens, λοιπόν, το εστιατόριο που παντρεύει τη σύγχρονη γαστρονομία με την απαράμιλλη θέα της Ακρόπολης, παρουσιάζει μερικές ξεχωριστές θεματικές βραδιές αφιερωμένες στο κρασί.

Σε συνεργασία με διακεκριμένα οινοποιεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιούργησαν μοναδικά wine pairings, τα οποία συνοδεύουν αρμονικά τα μενού degustation. Κάθε οινοποιείο καλείται να παρουσιάσει τα εκλεκτά κρασιά του σε συνδυασμό με τις δημιουργίες του πολυβραβευμένου σεφ Αλέξανδρου Χαραλαμπόπουλου και της ταλαντούχας ομάδας του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη οινική και γευστική εμπειρία.

Η αρχή έγινε τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου με το οινοποιείο Οινοποιείο David Moret από τη Βουργουνδία, σε συνεργασία με την Brix Wines. Θα ακολουθήσουν τρία ακόμη: την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου σε μια συνέργεια με την Deals Wines θα υποδεχτούν το δραμινό οινοποιείο Oenops Wines του Νίκου Καρατζά, την Παρασκευή 7 Μαρτίου θα φιλοξενήσουν τα Οινοποιεία Λήμνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Lemnos Philema και τέλος την Πέμπτη 27 Μαρτίου, η αυλαία θα κλείσει με το οινοποιείο ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ από το Αμύνταιο.

Για τις συγκεκριμένες βραδιές, γεύσης, αισθήσεων και οινικής αρμονίας, με φόντο την πιο εμβληματική εικόνα της Αθήνας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μεταξύ των δύο μενού “ΜΥΗΣΙΣ” και “ΕΠΟΠΤΕΙΑ“, τα οποία κοστίζουν 80€ και 70€ / ανά άτομο αντίστοιχα.

Ex Machina, Εμπεδοκλέους 34, Αθήνα, Τηλ: 2107560362

Sense, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Αθήνα, Τηλ: 2109200240