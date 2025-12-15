Etien Pizza Bar: η νέα αφήγηση της πίτσας και το event που τη φέρνει στο επίκεντρο

Το Etien Pizza Bar στη Βούλα συνεχίζει να χτίζει, με σταθερά βήματα, μια ξεκάθαρη γαστρονομική ταυτότητα γύρω από την πίτσα, τη ζύμη και την έννοια του σύγχρονου comfort. Με αφετηρία το νέο χειμερινό μενού 2025–2026 και τη βραδιά συνεργασίας Pizza Unites, το Etien δείχνει πώς η πίτσα μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως καθημερινή απόλαυση και ως πεδίο τεχνικής ακρίβειας. Στο τιμόνι της κουζίνας βρίσκεται ο consultant chef Μάριος Τσακίρης, με μια φιλοσοφία που αντιμετωπίζει την απλότητα ως επιλογή βάθους. Αυτή η προσέγγιση διακρίνεται στη ζύμη, στις πρώτες ύλες και στον τρόπο που κάθε συνταγή διαμορφώνεται χωρίς περιττές παρεμβάσεις.

Η πίτσα παραμένει ο αδιαπραγμάτευτος πρωταγωνιστής. Από τη Burrata με San Marzano, έως τη Mortazza με μορταδέλα Bologna Favola και stracciatella, αλλά και τη Smashing Pumpkin με κολοκύθα και coppa, το μενού ισορροπεί ανάμεσα στην ιταλική παράδοση και μια σύγχρονη, αστική ματιά. Ξεχωριστή θέση έχει η ενότητα Magna Grecia #gastropizza, με πίτσες όπως η Kesarias —με κασέρι, πιπεριά Φλωρίνης και μοσχαρίσιο παστουρμά— και η Ladenia, εμπνευσμένη από τη λαδένια της Κιμώλου, οι οποίες συνομιλούν με ελληνικές μνήμες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Highlight παραμένει η Pizza Fritta, με τηγανητή ζύμη γεμισμένη με ragu Bolognese και τυριά — ένα πιάτο που συνοψίζει τη φιλοσοφία του Etien γύρω από την απόλαυση και την τεχνική. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη ζύμη που είναι η βάση όλων. Το bespoke μείγμα αλεύρων από τον Molino Paolo Mariani της κεντρικής Ιταλίας, η άλεση σε κυλινδρόμυλο τιτανίου και η αργή ωρίμαση 48 ωρών διαμορφώνουν μια ζύμη με τραγανό εξωτερικό, αφράτο εσωτερικό και σωστή υγρασία. Αντίστοιχα, η επιλογή της Π.Ο.Π. ντομάτας San Marzano Nolano, με τον Μάριο Τσακίρη στον ρόλο του Έλληνα ambassador, λειτουργεί ως θεμέλιο της γεύσης.

Pizza Unites: Όταν η ζύμη γίνεται διάλογος

Αυτή η φιλοσοφία συνεργασίας και ανταλλαγής κορυφώνεται στη βραδιά Pizza Unites, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, όταν το Etien Pizza Bar υποδέχεται σε μια four-hands σύμπραξη τον pizzaiolo Κυριάκο Λιοδάκη από το Granello Pizza. Δύο διαφορετικές σχολές σκέψης συναντιούνται μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο menu, όπου η τεχνική, ο χρόνος και η πρώτη ύλη γίνονται κοινός τόπος.

Η Granello Pizza έχει ξεχωρίσει για τη σχολαστικότητα στη ζύμη και την ισορροπία ανάμεσα στη ναπολιτάνικη παράδοση και τις σύγχρονες τεχνικές ψησίματος. Μαζί με τον Μάριο Τσακίρη, δημιουργούν μια βραδιά που αντιμετωπίζει την πίτσα όχι ως τάση, αλλά ως ζωντανό πεδίο δημιουργίας. Το σκηνικό συμπληρώνεται από DJ set, από τον George Kouzas, μετατρέποντας ένα γαστρονομικό event σε αυθόρμητη γιορτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Info

Pizza Unites – Etien Pizza Bar × Granello Pizza

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, από τις 18:00

Etien Pizza Bar, Πλαστήρα 10, Βούλα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2108950089



