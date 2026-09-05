Γλυκόξινα χοιρινά μπριζολάκια με πατάτες και κοτόπουλο με φασολάκια ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Πώς θα κάνουμε ανθρώπινη και βιώσιμη την εβδομάδα μας; Με καλό σπιτικό φαγητό!

Η καλή καθημερινή κουζίνα δεν χρειάζεται περίπλοκες συνταγές ούτε μακρύ κατάλογο παράξενων υλικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρειάζεται σωστή οργάνωση, προγραμματισμό στο μαγείρεμα, εποχικά προϊόντα και πιάτα με χαρακτήρα.

Όπως τα φασολάκια με το κοτόπουλο και τη γλυκιά, δεμένη κόκκινη σάλτσα και οι γόπες που ψήνονται στον φούρνο μαζί με το κρεμμύδι και τη ντομάτα.

Αυτή η εβδομάδα κινείται ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και σε πιο σύγχρονες, comfort γεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κοτόπουλο με φασολάκια: Όλα μαγειρεύονται σε μία κατσαρόλα, αλλά θέλουν τον χρόνο τους.

Ψώνια: Κοτόπουλο μπούτια, φασολάκια (φρέσκα ή κατεψυγμένα), ντομάτες τριμμένες, κρεμμύδι, σκόρδο, πελτές ντομάτας, γλυκιά πάπρικα, μαϊντανός.

Τρίτη

Μακαρονάδα με μανιτάρια και καπνιστό ζαμπόν: το απόλυτο φαγητό θαλπωρής που γίνεται σε λίγα λεπτά.

Ψώνια: ζυμαρικά, μανιτάρια, καπνιστό ζαμπόν, κρεμμύδι, σκόρδο, λευκό κρασί, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα, βούτυρο, θυμάρι.

Τετάρτη

Γόπες στον φούρνο με κρεμμύδι και ντομάτα: Και οικονομικό και νόστιμο και πανεύκολο

Ψώνια: γόπες, ώριμες φρέσκιες ντομάτες, κρεμμύδια, μπούκοβο, ρίγανη, μαϊντανός.

Πέμπτη

Μελιτζάνες στον φούρνο με τυριά: Δεν ξέρω αν η καταγωγή αυτού του φαγητού είναι Ιταλική, Ελληνική ή Τουρκική. Ξέρω ότι είναι υπέροχο και πλήρες γεύμα.

Ψώνια: μελιτζάνες, μοτσαρέλα, γραβιέρα, φέτα, παρμεζάνα, ντομάτα κονκασέ, κρεμμύδι, σκόρδο, ρίγανη, μπούκοβο, βασιλικός.

Παρασκευή

Γλυκόξινα χοιρινά μπριζολάκια με πατάτες στο air fryer: Λίγο από Ασία, λίγο από ψησταριά, κάνουν το τέλειο πιάτο.

Ψώνια: χοιρινά μπριζολάκια, μέλι, soy sauce, μηλόξιδο, χυμός πορτοκαλιού, μουστάρδα Dijon, σκόρδο, τζίντζερ, πατάτες, καπνιστή πάπρικα.