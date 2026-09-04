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Συνταγή για φιλέτο λαβράκι με ντοματίνια και θυμάρι

Απλότητα και φινέτσα
Λαβράκι με ντοματίνια
Λαβράκι με ντοματίνια
Ηλιάνα Σκιαδά
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Το λαβράκι είναι ο ακλόνητος πρωταγωνιστής του πιάτου, που έχει γαλλικό αέρα, αλλά μεσογειακά υλικά.

Τα ντοματίνια μαγειρεύονται μέχρι να μαλακώσουν και να δώσουν τους χυμούς τους, ενώ το σκόρδο θα ψηθεί για να έχει βάθος χωρίς την ένταση του ωμού.

Το βούτυρο δένει τα υλικά και δημιουργεί μια πλούσια βάση, την οποία συμπληρώνουν τα αρώματα από το φρέσκο θυμάρι.

Το σημαντικότερο σημείο της συνταγής βρίσκεται στο καλά προθερμασμένο τηγάνι, όπου θα βάλουμε το λαβράκι από την πλευρά της πέτσας, ώστε να γίνει τραγανή.

Δεν χρειάζεται να μετακινούμε και να πιέζουμε διαρκώς τα φιλέτα, γιατί θα στεγνώσει το ψάρι.

Φιλέτο λαβράκι με ντοματίνια

Υλικά:

  • 4 φιλέτα λαβράκι με την πέτσα, περίπου 180-200 γρ. το καθένα
  • 500 γρ. μακρόστενα ντοματίνια, κομμένα στη μέση
  • 20 γρ. ελαιόλαδο
  • 30 γρ. φρέσκο βούτυρο
  • 4 σκελίδες σκόρδο με τη φλούδα
  • 5 γρ. φρέσκο θυμάρι
  • 6 γρ. αλάτι
  • 2 γρ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με το σκόρδο, καθώς χρειάζεται χρόνο για να ψηθεί και να μαλακώσει. Τοποθετούμε τις σκελίδες, χωρίς να τις ξεφλουδίσουμε, σε ένα μικρό σκεύος, τις ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνουμε στους 180°C για περίπου 30 λεπτά.

Όταν κρυώσουν αρκετά ώστε να μπορούμε να τις πιάσουμε, πιέζουμε τη φλούδα και βγάζουμε την απαλή σάρκα τους.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι, ρίχνουμε τα ντοματίνια και προσθέτουμε το βούτυρο, το ψημένο σκόρδο και το θυμάρι.

Αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Θέλουμε τα ντοματίνια να μαλακώσουν και να αρχίσουν να βγάζουν τα υγρά τους, χωρίς να διαλυθούν.

Ετοιμάζουμε τα φιλέτα όσο μαγειρεύονται τα ντοματίνια. Στεγνώνουμε πολύ καλά την πέτσα με χαρτί κουζίνας και κάνουμε μερικές ρηχές χαρακιές κάθετα στην επιφάνειά της. Αλείφουμε την πέτσα με ελάχιστο ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε.

Ζεσταίνουμε καλά ένα δεύτερο αντικολλητικό τηγάνι. Τοποθετούμε τα φιλέτα με την πέτσα προς τα κάτω και τα αφήνουμε χωρίς να τα πειράζουμε, ή να τα πιέζουμε, για περίπου 4-5 λεπτά, ώστε η πέτσα να γίνει τραγανή.

Γυρίζουμε προσεκτικά τα φιλέτα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 3-4 λεπτά από την άλλη πλευρά, ανάλογα με το πάχος τους.

Μοιράζουμε τα ντοματίνια στα πιάτα και ακουμπάμε από πάνω τα φιλέτα με την τραγανή πέτσα προς τα πάνω. Σερβίρουμε αμέσως.

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