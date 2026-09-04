Συνταγή για ψητές πιπεριές Φλωρίνης με μους φέτας

Σε αυτό το «μαγαζί» αγαπάμε την πιπεριά Φλωρίνης και την ενσωματώνουμε πολύ συχνά σε συνταγές.

Η συγκεκριμένη συνταγή εστιάζει στην ανάδειξη του καπνιστού χαρακτήρα της πιπεριάς, όταν ψήνεται.

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Δημιουργούμε, έτσι, έντονες αντιθέσεις, αφού η ζεστή, γλυκιά πιπεριά συναντά την αέρινη τυρένια μους.

Αν έχετε τη δυνατότητα, ψήστε τις πιπεριές απευθείας πάνω στη φλόγα του γκαζιού ή στα κάρβουνα. Αυτό θα δώσει ένα πολύ πιο βαθύ και αυθεντικό καπνιστό άρωμα στη σάρκα τους.

Αφού ξεφλουδίσετε τις πιπεριές, αφήστε τις για 5 λεπτά πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Έτσι θα αποφύγετε τα επιπλέον υγρά στο πιάτο σας που μπορεί να αραιώσουν τη γεύση της μους.

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Γεμιστές πιπεριές με μους φετας

Υλικά:

500 γρ. πιπεριές Φλωρίνης (περίπου 6-8 μέτριες)

300 γρ. τυρί φέτα (μέτριας σκληρότητας)

150 γρ. ανθότυρο φρέσκο ή στραγγιστό γιαούρτι

40 γρ. ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο

10 γρ. φρέσκος άνηθος (ψιλοκομμένος)

5 γρ. ξύσμα λεμονιού (ακέρωτο)

30 γρ. καρύδια (ψιλοκομμένα)

αλάτι-πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε προετοιμάζοντας τις πιπεριές. Τις πλένουμε σχολαστικά, τις στεγνώνουμε και τις τοποθετούμε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

Ρυθμίζουμε τον φούρνο στο γκριλ και ψήνουμε τις πιπεριές σε υψηλή θερμοκρασία, γυρίζοντάς τις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι η εξωτερική φλούδα να μαυρίσει ομοιόμορφα και να δημιουργηθούν φουσκάλες.

Μόλις τις βγάλουμε από τον φούρνο, τις μεταφέρουμε αμέσως σε ένα μπολ και το καλύπτουμε καλά με διάφανη μεμβράνη.

Τις αφήνουμε να «ξεκουραστούν» για περίπου 10-15 λεπτά. Οι υδρατμοί που θα δημιουργηθούν θα βοηθήσουν τη φλούδα να αποκολληθεί από τη σάρκα με ελάχιστη προσπάθεια.

Παράλληλα, ετοιμάζουμε τη γέμιση. Στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια (multi), τοποθετούμε τη φέτα, το ανθότυρο, το ελαιόλαδο και το ξύσμα λεμονιού.

Χτυπάμε το μείγμα μέχρι να αποκτήσει μια λεία, κρεμώδη υφή. Μεταφέρουμε τη μους σε ένα μπολ, προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και το πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα.

Βάζουμε τη μους στο ψυγείο για να σφίξει.

Στη συνέχεια, ξεφλουδίζουμε τις πιπεριές, αφαιρούμε προσεκτικά το κοτσάνι και τους σπόρους, προσπαθώντας να διατηρήσουμε το σχήμα τους ανέπαφο.

Χρησιμοποιώντας ένα μικρό κουτάλι, γεμίζουμε το εσωτερικό της κάθε πιπεριάς με τη μους τυριών.

Σερβίρουμε τις πιπεριές σε θερμοκρασία δωματίου ή ελαφρώς δροσερές, πασπαλίζοντας την κορυφή με τα ψιλοκομμένα καρύδια για την απαραίτητη τραγανή υφή.