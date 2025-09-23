Εύκολη μανιταρόπιτα με γραβιέρα χωρίς φύλλο

Πραγματικά εύκολη συνταγή, αφού θέλει μόνο ένα σοτάρισμα και ένα ανακάτεμα της γέμισης με τον χυλό.

Να θυμάστε τα μανιτάρια έχουν δύο μυστικά: δεν πλένονται γιατί ρουφούν νερό σαν σφουγγάρι, αλλά σκουπίζονται με βρεγμένη πετσέτα.

Και δεύτερον, στο σοτάρισμα θέλουν πολύ καυτό τηγάνι για να εξατμιστούν γρήγορα τα υγρά τους και να κάνουν ωραία κρούστα.

Έτσι δεν θα «νερώσει» η γέμιση της πίτας και θα μείνει συμπαγής και σφιχτή.

Φτιάξτε τη και γράψτε μας στα σχόλια, αν η γεύση της, σας θύμισε κρέπα με μανιτάρια και τυριά.

Μανιταρόπιτα χωρίς φύλλο

Υλικά:

Για τη γέμιση:

500 γρ. λευκά μανιτάρια, λεπτοκομμένα

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κ.γ. ρίγανη

πρέζα μοσχοκάρυδο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

150 γρ. τριμμένη γραβιέρα

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τον χυλό:

200 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

180 γρ. γάλα

50 γρ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. σουσάμι

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Σε αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και όταν κάψει ρίχνουμε τα μανιτάρια και το κρεμμύδι να σοταριστούν, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους.

Βάζουμε το αλατοπίπερο, το μοσχοκάρυδο και τη ρίγανη και ανακατεύουμε. Βγάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε την τριμμένη γραβιέρα.

Χτυπάμε με σύρμα, το ελαιόλαδο, το γάλα, το αλάτι, το πιπέρι και ρίχνουμε σιγά – σιγά το αλεύρι.

Ενώνουμε τον χυλό με τα μανιτάρια, ανακατεύοντας καλά.

Βάζουμε το μείγμα σε λαδωμένο πυρέξ, που έχουμε πασπαλίσει με λίγο σουσάμι.

Ισιώνουμε την επιφάνεια και πασπαλίζουμε με λίγο ακόμα σουσάμι.

Ψήνουμε για 1 ώρα περίπου και αφήνουμε την μανιταρόπιτα να κρυώσει, πριν την κόψουμε.