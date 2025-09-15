Φακόρυζο με λαχανικά: θρεπτικό και νόστιμο

Απλό φαγητό της φτωχής κουζίνας, το φακόρυζο, κάνει rebranding και το φωνάζει υπερήφανα.

Η αναγνώριση της θρεπτικής του αξίας, της ευκολίας του στο μαγείρεμα, αλλά και της νοστιμιάς που μπορεί να δώσει, ήρθε πάλι από το εξωτερικό.

Τα ξένα σάιτ και οι σελίδες που ασχολούνται με το φαγητό, παρουσιάζουν τις τελευταίες μέρες το φακόρυζο, με διάφορες παραλλαγές, ως ολοκληρωμένη πρόταση για γεύμα ή ελαφρύ βραδινό.

Ανατρέχοντας πίσω στα χρόνια, θυμάμαι το μενού μεσημεριανού, στον παιδικό σταθμό της κόρης μου, τις Πέμπτες: Φακές με ρύζι.

Γιατί; Ο σίδηρος της φακής απορροφάται από τον οργανισμό, όταν συνδυάζεται με ρύζι και βιταμίνη C, που πρόσθεταν με λίγες σταγόνες λεμονιού στο σερβίρισμα. Αποτέλεσμα; ερχόταν πάντα φαγωμένη τις Πέμπτες, από τον παιδικό σταθμό.

Φακόρυζο

Υλικά:

160 γρ. φακές ψιλές

1/2 φλιτζ. τσαγιού ρύζι νυχάκι

2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 τριμμένο καρότο

1 στικ σέλερι φιλοκομμένο

1 φρέσκια ντομάτα τριμμένη

2 δαφνόφυλλα

1/4 κ.γ. κίμινο σκόνη

1 ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο

1/2 λεμόνι

2 κλωναράκια άνηθο ψιλοκομμένα

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τις φακές, σε 5 φλιτζάνια νερό, ξαφρίζοντας όταν χρειάζεται.

Ρίχνουμε τα λαχανικά, κρεμμύδι, καρότο, σέλερι, ντομάτα και τα δαφνόφυλλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε τις φακές για 30 λεπτά.

Προσθέτουμε το ρύζι, το λάδι, το κίμινο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε.

Αφήνουμε να πάρουν όλα μία βράση.

Έπειτα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 15 λεπτά, μέχρι να γίνει το ρύζι και να σωθούν τα περισσότερα υγρά. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό για να είναι ζουμερό το φαγητό και να μην κολλήσει.

Σερβίρουμε με ψιλοκομμένο άνηθο, φρεσκοστυμμένο λεμόνι και ωμό ελαιόλαδο.